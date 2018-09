Consegui ver o nascimento', comemora Aldair Playboy, que é pai pela quinta vez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Aldair Playboy, que ficou famoso após o sucesso de "Amor Falso", acaba de ser pai pela quinta vez. A pequena Liz nasceu na madrugada de quinta para sexta (21), em Fortaleza.

O parto foi normal, e a bebê nasceu pesando 2.065 kg e com 46 cm. Playboy celebrou o fato de conseguir acompanhar o nascimento.

"Estava em casa finalizando meu novo EP. Os dias estavam bem corridos por conta dessa entrega, shows e o nascimento da Liz. Quando Rayssa começou a manifestar que nossa menina estava para nascer, por incrível que pareça tinha terminado de colocar voz na última música", afirmou Playboy.

Ele conta que desceu correndo para pegar o carro e seguir para a maternidade. "Graças a Deus a minha mulher e a minha filha estão bem e com saúde. Me sinto realizado, porque consegui ver o nascimento da minha caçula, tinha receio dela nascer e eu estar realizando shows. Estou muito grato por esse momento", comenta o paraibano, que já é pai de Davi, Radassa, Joaquim e Guilherme.

O cantor segue com sua agenda normal e se apresenta nesta sexta, em Tucumã (PA). Após o sucesso de "Amor Falso", Aldair Playboy prepara um novo disco. "Estou viajando sem parar, para fazer shows, mas já vou ficar trancado direto no estúdio, trabalhando no disco novo", afirma o artista.