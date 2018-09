Conselheira de Trump se diz vítima de abuso sexual

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conselheira da Casa Branca Kellyanne Conway afirmou neste domingo (30) que é uma vítima de abuso sexual e que todas as mulheres que sobrevivem a tais experiências devem ser ouvidas.

"Sinto muita empatia, francamente, por vítimas de abuso sexual, assédio e estupro", disse Conway à CNN. "Sou uma vítima de abuso sexual", afirmou, sem entrar em detalhes.

Conway defendeu, porém, a indicação à Suprema Corte do juiz Brett Kavanaugh, acusado de abuso sexual por uma mulher e de má conduta sexual por outras duas.

A indicação se complicou após as acusações terem vindo à tona, e o presidente Donald Trump teve de pedir que o FBI as investigue, depois que republicanos moderados condicionaram a aprovação do juiz a uma investigação.

Christine Blasey Ford, uma das mulheres que acusam o juiz, detalhou sua acusação em um depoimento ao Comitê do Judiciário do Senado nesta semana. Kavanaugh também depôs, negando a acusação.

Conway sugeriu neste domingo que a ira de muitas vítimas foi direcionada de modo inapropriado a Kavanaugh.

"Não é uma reunião do movimento Me Too", afirmou. "É política partidária crua."