Conselheiros protocolam pedido por impeachment de presidente do Vitória

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cada vez mais ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vitória vive um momento complicado também fora de campo. Na noite de quinta-feira (22), um grupo de conselheiros protocolou um pedido de impeachment do atual presidente, Ricardo David.

A informação foi inicialmente divulgada pelo site Bahia Notícias e confirmada pela reportagem.

Os conselheiros alegam que Ricardo David causou danos à imagem do clube e que ainda não apresentou a prestação de contas do terceiro trimestre de 2018. Eles ainda o acusam de manobras fiscais e o questionam por não ter apresentado o seu imposto de renda em tempo hábil, o que, de acordo com o estatuto, pode motivar a destituição do mandatário.

O documento conta com 30 assinaturas e agora será analisado pelo presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Paulo Catharino, que terá o poder de decidir se o pedido será colocado em pauta.

Caso isso aconteça, os conselheiros votarão no prosseguimento ou não do processo, e o impeachment poderá ser definido pelos sócios em uma Assembleia Geral Extraordinária.

A reportagem tentou contato com Paulo Catharino, mas ainda não obteve resposta. Já o presidente do Vitória se diz tranquilo quanto ao pedido dos conselheiros e acredita que não há fundamento para que o processo de impeachment avance.

"Não há fundamento para isso. Não há nada de concreto que respalde esse pedido. Mas vivemos uma democracia e tem que se respeitar. Não há uma conduta temerária. A insatisfação vem pelo desempenho no futebol. Estou preferindo me concentrar nesses próximos dois jogos. Mas de qualquer maneira vamos avaliar com mais cuidado", disse, à reportagem.

Ricardo David foi eleito presidente do Vitória em dezembro de 2017, para completar o mandato de Ivã de Almeida, que havia sido eleito no final de 2016, mas renunciou ao cargo em novembro do ano seguinte. A princípio, ele segue no comando do clube rubro-negro até o fim de 2019.

Derrotado por 3 a 0 pelo Cruzeiro na última quarta-feira (21), o Vitória ocupa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, e pode ser rebaixado já neste domingo (25), quando recebe o Grêmio no Barradão, às 17h.