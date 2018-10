Conselho do Botafogo aprova adiantamento de R$ 18,8 milhões da Globo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O conselho deliberativo do Botafogo aprovou em uma reunião na noite desta terça-feira (16) o adiantamento de R$ 18,8 milhões da TV Globo referentes a parte dos direitos de transmissão dos estaduais de 2020 e 2021 —12% e 13%, respectivamente.

O dinheiro é de fundamental importância para que o clube alvinegro consiga pagar salários atrasados de jogadores e funcionários e garantir ainda pagamentos subsequentes.

O adiantamento, no entanto, foi muito criticado pela oposição, preocupada com o futuro do Botafogo. Vale ressaltar que, com a aprovação, o presidente Nelson Mufarrej pegou parte da verba de fora da sua gestão, que termina em mais duas temporadas.

A folha salarial do Botafogo é de R$ 3,5 milhões e fica claro que o dinheiro não será suficiente para resolver os problemas em 2018. Isso porque o time deve agosto e setembro e ainda precisa pagar outubro, novembro e dezembro —sem contar 13º salário e férias.

O Botafogo, portanto, precisará de novas receitas. A possibilidade mais concreta é a venda de atletas. Igor Rabello e Matheus Fernandes estão valorizados, mas nenhuma proposta chegou até o momento, o que motivou o pedido de adiantamento. O time alvinegro contava com a venda dos dois jogadores para evitar problemas durante a temporada, o que não ocorreu.

Caso a situação não mude até dezembro, o Botafogo, então, deverá ter que recorrer a novo adiantamento para pagar jogadores e funcionários do clube. A diretoria tenta a todo custo evitar a prática, mas fica de mãos atadas ao não gerar dinheiro, principal problema do grupo "Mais Botafogo" desde que assumiu o clube, em 2015.