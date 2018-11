Conselho do Coritiba vai pedir Assembleia por saída de presidente do clube

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de 84 conselheiros do Coritiba irá protocolar na próxima segunda-feira (19) um pedido de Assembleia Geral de Sócios para destituir o presidente Samir Namur do cargo. Eleito em dezembro de 2017, Namur está prestes à completar um ano no comando do clube, que não tem mais chances de acesso para a Série A nesta temporada. O advogado Julio Jacob Junior, conselheiro do Coxa, é quem lidera o pedido.

"A torcida tem cobrado nas redes sociais e principalmente dos conselheiros que o Conselho é omisso, não se posiciona. O que se pretende com essa assembleia é devolver a torcida, ao sócio, mesmo o que escolheu o Samir como presidente, o poder de escolher a continuidade dele ou não", argumentou em contato com o UOL Esporte. Na prática, a Assembleia será como uma nova eleição. O Coxa tem aproximadamente 13 mil sócios, mas dentro deste universo só poderão opinar os adimplentes há pelo menos dois anos.

Questionado sobre a motivação do pedido, que não aponta nenhuma irregularidade praticada por Namur, Jacob detalhou: "O Estatuto do clube é omisso em relação a requisitos para destituição do presidente. Quando a gente vai tratar de Impeachment de presidente, de governador, a gente se acostumou a tratar esse assunto com a necessidade de um fundamento. No caso do nosso estatuto, há a omissão completa em relação a requisitos".

Jacob se refere ao Estatuto aprovado em fevereiro de 2011, assinado por ele, pelo então presidente do Conselho Deliberativo Omar Akel e outros três membros. No documento, é previsto que uma Assembleia Geral é superior aos Conselhos do clube, podendo até dissolver o próprio Coritiba. O artigo 43 deixa claro que a Assembleia pode ser convocada para "eleger o destituir os membros" dos Conselhos Deliberativo ou Administrativo – o G5, onde está Namur.

Para ser convocada, a Assembleia precisa reunir pelo menos um terço da assinatura dos conselheiros. Uma lista com 84 nomes e assinaturas foi divulgada por Jacob. A partir daí, a convocação para a mesma pode tomar entre 40 e 50 dias. Questionado sobre as motivações políticas dos conselheiros -a eleição compôs um Conselho recortado entre as três chapas que a disputaram- Jacob respondeu:

"Mas não dá pra dizer que tem cunho eleitoral, "ah, perdemos e vamos dar um golpe". Não. O que eu sinto das pessoas que vêm assinar é uma preocupação muita grande em não ver um novo caminho. Basta ver: o clube sempre teve no mínimo 8 mil pagantes em jogos mesmo com pouca audiência, e hoje não tá conseguindo levar 3 mil sócios."

Namur aguarda e prepara disputa judicial

Procurado para comentar o movimento, o presidente Samir Namur orientou a assessoria a dizer que não dará entrevistas antes do pedido protocolado. O presidente, entretanto, já se articula para buscar a manutenção do cargo na Justiça.