Conservar e consumir queijos exigem certas táticas. Veja as dicas de fabricante

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Você sabia que há algumas táticas para conservar e consumir os queijos de forma certa? Independente da estação do ano, os queijos devem ser armazenados de maneira correta para que não estraguem. Para que o seu sabor, aroma e textura desses itens sejam conservados, confira seis dicas da Barbosa & Marques, fabricante dos produtos Regina:

1 - A maioria dos queijos deve ser mantida sob refrigeração apenas para sua conservação. No momento do consumo, devem estar em temperatura ambiente. Ingerir queijo em baixa temperatura inibe a percepção de textura, aroma e sabor, transformando a sensação agradável de consumir este alimento tão importante e nutritivo;

2 - Os queijos mais macios e cremosos devem ser retirados da geladeira no momento do consumo. Já os queijos mais firmes e duros, se a porção for pequena, podem ficar até dois dias sem refrigeração;

3 - Para porções maiores, recomenda-se retirar um pedaço, envolver em papel alumínio, mantê-lo sob-refrigeração e retirar da geladeira, no mínimo, 30 minutos antes do consumo;

4 - Enquanto fechados em suas embalagens originais e mantidos nas temperaturas (máxima e mínima), os queijos duram o tempo prescrito no rótulo. Mas quando a embalagem é aberta, uma nova data deverá ser considerada, conforme texto legal impresso na embalagem do produto. Seja fresco, fatiado ou defumado, é preciso atenção máxima na refrigeração e consumo dos queijos;

5 - Queijos frescos, como o Minas Frescal, devem ter a embalagem original e o soro descartados e, em seguida, deve ser colocado em uma queijeira e mantido sob refrigeração. A cada momento que for servido, deverá ser desprezado o soro e, assim que terminar de ser servido, deve voltar imediatamente para a geladeira, pois, por ser um queijo fresco, quanto mais tempo ficar armazenado em geladeira, mais garantido será o seu frescor e sabor. O segredo de conservação do queijo Minas Frescal é tirá-lo do refrigerador o menor tempo possível;

6 - Para consumidores que gostam de armazenar o queijo fatiado ou picado, ele pode ser guardado em um recipiente de plástico com tampa e também colocado para refrigerar. Após aberta a embalagem, importante verificar a informação impressa no rótulo: "consumir em até... dias". Essa nova validade é a garantia de um produto saudável definida pelo laticínio, período em que sua textura, sabor e aroma permanecem inalterados.

