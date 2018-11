Conservatório de MPB completa 25 anos e alegra o Largo da Ordem

SMCS

O Coral Brasileirinho abriu as comemorações em homenagem aos 25 anos do Conservatório de MPB de Curitiba e de formação do grupo, na manhã deste sábado (20/10). O prefeito Rafael Greca, que inaugurou o Conservatório de MPB em sua primeira gestão, celebrou com as crianças as conquistas e o resultado de todos esses anos voltados à pesquisa e desenvolvimento da MPB na cidade. Em 25 anos de existência, o Conservatório de MPB já formou 20 mil alunos e mudou a cadência no Largo da Ordem.

A programação de aniversário continua com uma maratona musical até as 22h deste sábado (20/10), no Conservatório, e no domingo (21/10), das 11h às 14h, no Memorial de Curitiba.

Emocionado, Greca relembrou a inauguração com emblemáticas mulheres da música brasileira. “Eu me lembro daquele dia de outubro, quando ao lado de Margarita, de Zica da Mangueira, viúva do Cartola e de Nhá Gabriela, viúva do Belarmino, nós viemos encontrar as crianças do Coral Brasileirinho. O motivo foi o mesmo pelo qual estou aqui hoje, a celebração da grande escola de música de Curitiba”, afirmou.

Formação

As salas de aula do espaço já abrigaram mais de 20 mil alunos durante todos esses anos, divididos em cursos nas áreas de instrumento, canto, estruturação musical, didática e história da música, ao lado de diferentes práticas de conjunto e aulas teóricas.

Esse número foi anunciado pela presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro. “Esta foi a primeira escola de MPB do país. Foi aqui que a pesquisa e o desenvolvimento da música popular encontrou seu lugar na cidade. Agora temos que comemorar, porque o Conservatório conseguiu com dinâmica ímpar superar seus objetivos iniciais”.

Também se apresentou na abertura da maratona musical, o Grupo Brasileiro, formado por jovens que já participaram do Coral Brasileirinho. Milton Karam, diretor artístico dos grupos comentou comovido sobre a cerimônia. “Ver os dois corais no palco, essa continuidade de gerações é um privilégio. É muito legal ver o quanto crescemos e evoluímos enquanto grupo”, disse.

O Conservatório de MPB tem ainda a manutenção de outros três grupos artísticos que são referência no cenário musical nacional: a Orquestra À Base de Corda, a Orquestra À Base de Sopro e o Vocal Brasileirão. Todos participarão das comemorações de aniversário durante a programação do final de semana.

“São inúmeros artistas reconhecidos nacional e internacionalmente que tiveram em suas trajetórias musicais o Conservatório como fonte. Por isso, devemos comemorar muito essa política contínua de investimentos na formação de artistas em nossa cidade”, afirmou Marino Galvão Jr., diretor executivo do Instituto Curitiba de Arte e Cultura.

Participaram também da comemoração a Secretária Municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, o diretor administrativo e financeiro, Cristiano Morrissy, o diretor de ação cultural, Beto Lanza, e a coordenadora de música do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Janete Andrade.

Histórico

O Conservatório de Música Popular Brasileira surgiu com a revitalização do Setor Histórico da cidade de Curitiba. O objetivo da restauração foi reciclar e valorizar prédios históricos que estavam sem uso. Um destes prédios era o antigo sobrado dos Guimarães, construído em 1897 para servir de residência à família de Manoel Antonio Guimarães Neto.

O último uso do prédio foi quando abrigou o Hotel do Machado que sofreu um incêndio em 1979. Adquirido pela Prefeitura de Curitiba na década de 80, o imóvel passou por obras de restauração que tiveram início em 7 de julho de 1992. O Conservatório de MPB foi inaugurado em outubro de 1993, trazendo animação e música para o setor histórico da cidade.

Serviço: Comemoração dos 25 anos do Conservatório de MPB

Sábado, 20 do outubro de 2018

Maratona Musical

Local: Conservatório de MPB de Curitiba (CMPB)

Endereço: Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco

13h Roda de Choro Especial do CMPB – direção Julião Boemio e Lucas Melo

14h Show de professores

15h Roda de Música Caipira Especial do CMPB – direção Rogério Gulin

16h Shows de professores do CMPB

17h Roda de Samba Especial do CMPB

18h Shows de professores do CMPB

19h Show com Vocal Brasileirão – direção artística Vicente Ribeiro

20h30 Orquestra à Base de Sopro e Roseane Santos – Grande Baile de Gafieira do Conservatório de MPB – direção Sérgio Albach

Domingo, 21 de outubro

Local: Memorial de Curitiba

Endereço: R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco

11h Show com a banda “Trombone de Frutas”

12h30 Show de encerramentos das comemorações com a Orquestra à Base de Corda do Conservatório de MPB – direção artística de João Egashira