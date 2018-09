Construção de trincheira vai mexer com tráfego na saída oeste de Curitiba

Da Redação Bem Paraná

Os motoristas que passam pelo Seminário já encontram equipes trabalhando nas primeiras etapas da construção da trincheira da Avenida Nossa Senhora da Aparecida com a Rua General Mário Tourinho. Na tarde de segunda-feira, equipes de topografia demarcaram o cruzamento no trecho em que os trabalhos serão feitos, numa extensão de 690 metros, pela Mário Tourinho.

Também estão sendo retirados o canteiro do cruzamento das ruas Major Heitor Alencar Guimarães, Vicente Machado e Mário Tourinho e parte da ilha da Vicente Machado no mesmo ponto. A alteração é necessária porque o trecho fará parte de uma das opções de desvio para os veículos que trafegam nessa região.

Nesta fase, os bloqueios necessários no trânsito são feitos pelo consórcio responsável pela obra, formado pela TCE Engenharia e a Construtora Triunfo. A via é liberada tão logo cada serviço é concluído.

Além da demarcação da área da obra e das adequações geométricas necessárias nas ruas que serão utilizadas para os desvios, começará a ser implantada a sinalização das alterações do trânsito e feita a relocação dos muros frontais dos imóveis da Rua Mário Tourinho que serão atingidas pelas obras.

As obras previstas incluem terraplenagem, drenagem, remanejamento de rede elétrica, construção da trincheira em desnível, pavimentação, sinalização, iluminação, e paisagismo. Quando a trincheira for concluída, quem estiver na movimentada Rua Mário Tourinho, ao trafegar neste cruzamento, vai passar por baixo da Avenida Nossa Senhora Aparecida.

O investimento será de R$ 12,4 milhões e os recursos virão do Ministério das Cidades. Os trabalhos têm duração prevista de 300 dias.

Veja as etapas da obra e o impacto no trânsito

Nas próximas semanas quem passar pela região perceberá a intensificação das equipes que estarão trabalhando na construção da trincheira. Os bloqueios das vias e adoção dos desvios na região só serão adotados quando tudo estiver pronto para o início das escavações da trincheira, o que deve ser feito em outubro

O semáforo do cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua Rodrigues Alves, que ajudará a organizar o trânsito no Seminário, já está em funcionamento. Não é permitido estacionar neste trecho da Rua Rodrigues Alves

A previsão contratual é que a trincheira esteja pronta em dez meses, período em que o acesso norte da Rua Mário Tourinho, no sentido Barigui e BR-277, estará fechado ao tráfego. No sentido Sul, a Mario Tourinho terá sempre uma via de acesso aberta durante o período das obras, para quem se desloca da Região do Barigui ou vem da BR-277 seguindo à região do Portão



Para que sejam implantadas as estacas de sustentação da estrutura, a Avenida Nossa Senhora Aparecida terá tráfego interrompido no trecho por seis meses, sendo integralmente reaberta após esse período

Serão garantidos os acessos aos moradores, comerciantes e clientes dos estabelecimentos próximos da obra, bem como sinalizados os desvios para garantir a trânsito seguro de pedestres e ciclistas que passam pela região



A última etapa do trabalho será a de pavimentação de calçadas, novas ciclovias e iluminação integrando o conjunto de vias



O engenheiro de tráfego Rodrigo Alves detalhou a operação de trânsito para a região do entorno da trincheira em que haverá quatro desvios principais (dois para a Mário Tourinho no sentido Sul; o sentido Norte estará permanentemente bloqueado) e dois para a Avenida Nossa Senhora Aparecida



Mário Tourinho - Sentido Sul: Mário Tourinho Barigui-Portão. O desvio de quem vem pela Mário Tourinho no sentido Portão será pela Avenida Getúlio Vargas à direita, virando à esquerda na e à esquerda na Major Heitor Guimarães para retornar à Mário Tourinho



Mário Tourinho - Sentido Sul: Mário Tourinho Barigui-Portão (opção 2). Seguindo pela Rua Major Heitor Guimarães, acessa a Rua Antonio Rodrigues à direita até o trecho livre da Avenida Nossa Senhora Aparecida. Entra à direita na Rua Coronel Feliciano Ribeiro e à esquerda na São Leopoldo até o cruzamento com a Mário Tourinho

Nossa Senhora Aparecida - Centro-Bairro (opção 1): Vindo do centro, para desviar da obra pela Avenida Nossa Senhora Aparecida, segue à direita pela Rua Major Heitor Guimarães, acessa a Rua Mário Tourinho e segue à esquerda na Rua Brandilina R.V. Pereira , à esquerda na Rua José Scuissiato, à direita na Rua Álvaro Alvin até acessar novamente a Avenida Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora Aparecida - Bairro-Centro (opção 1): Pela Avenida Nossa Senhora Aparecida acessa à direita a Rua Coronel Feliciano Ribeiro e à esquerda a Rua São Leopoldo para contornar a rotatória e acessar a Rua Professor Argemiro Loyola até Avenida Silva Jardim com destino ao Centro

Nossa Senhora Aparecida - Bairro-Centro (opção 2): Pela Avenida Nossa Senhora Aparecida acessa à direita a Rua Coronel Feliciano Ribeiro e à esquerda a Rua São Leopoldo para tomar a Avenida Presidente Arthur Bernardes até ao acesso à esquerda na Avenida Presidente Getúlio Vargas rumo ao Centro

Nossa Senhora Aparecida - Bairro-Centro (opção 3): Pela Avenida Nossa Senhora Aparecida acessa à direita a Rua Coronel Feliciano Ribeiro e à esquerda a Rua São Leopoldo para contornar a rotatória e acessar a Rua Professor Argemiro Loyola até a Avenida Silva Jardim para acessar na esquerda as Rua Teixeira Soares, Nossa Senhora Aparecida e Gonçalves Dias rumo ao Centro