Construtora lança campanha de recompra inédita no Paraná

Redação Bem Paraná com assessoria

Para muitos consumidores, a ordem em meio ao conturbado cenário econômico e político é simples: colocar o pé no freio. Com a insegurança econômica, a desconfiança aumenta e os investimentos são adiados. Momentos como esse se apresentam como uma excelente oportunidade para quem deseja investir em um imóvel. A trajetória é de valorização do bem durante e após esse período, explica o diretor de incorporação da construtora, André Marin.

Com mais de 20 anos de história, confiando na força do mercado brasileiro e na excelência dos seus empreendimentos a Construtora e Incorporadora Laguna acaba de lançar a campanha "Garantia de Recompra que garante a recompra das residências suspensas do empreendimento LLUM Batel, em Curitiba, com a possibilidade de reintegração ao cliente de 100% do valor pago.

A ação é inédita no mercado imobiliário de luxo no Paraná. Acreditamos muito na capacidade do mercado brasileiro e queremos que nossos clientes tenham segurança e confiança na negociação do LLUM Batel, comenta Marin.

A campanha da Laguna garante aos compradores e investidores que adquirirem uma unidade do LLUM, em construção na Avenida Visconde de Guarapuava, a garantia da devolução de todo o valor pago caso o cliente tenha algum imprevisto. Marin reforça que a estratégia demonstra a solidez e a confiança da Laguna na mudança de cenário e na disposição do consumidor. Somos cientes do nosso papel na sociedade, estamos mantendo os investimentos e queremos contribuir para a geração de riqueza no país.

A ação é válida para os imóveis comprados entre 22 de julho e 31 de agosto. A recompra, que pode ser solicitada até maio de 2018, dependerá da adimplência do consumidor durante todo o período do contrato.

Mais informações sobre a campanha em www.construtoralaguna.com.br/garantiaderecompra.