Construtoras e imobiliárias fazem apelo a candidatos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trinta associações e sindicatos patronais de construtoras e imobiliárias assinaram um manifesto com 15 demandas aos candidatos à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

Na carta, o grupo de associações afirma que o país está "diante de uma crise econômica sem precedentes, que precisa ser enfrentada com coragem e com novos parâmetros".

Para que o país "se torne uma nação desenvolvida, com equidade econômica e justiça social", ainda de acordo com o texto, o setor pede que o próximo presidente se atente a 15 pontos, que vão desde demandas liberais, como redução do tamanho do Estado e aumento das privatizações e das parcerias público-privadas, até preservação da liberdade de imprensa e "defesa firme e obstinada da democracia".

O "Manifesto pela Nação Brasileira" também pede manutenção das leis e de reformas que diminuam o peso do Estado e estimulem a economia, como a reforma trabalhista, o limite de gastos públicos, a terceirização e a regularização fundiária.

A carta ainda faz um apelo aos brasileiros para que não fujam do "nosso compromisso cívico".