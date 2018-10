Consulado de Portugal em São Paulo suspende pedidos de nacionalidade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Consulado de Portugal em São Paulo anunciou nesta quinta-feira (18) a suspensão temporária de admissão de novos pedidos de nacionalidade portuguesa nas cidades de São Paulo e de Santos, afirmando que o alto volume de solicitações criou uma sobrecarga nos órgãos.

"Continuam a registrar-se um número crescente de pedidos de serviço deste posto, nomeadamente no que diz respeito a nacionalidades e vistos", diz nota divulgada no site da representação.

"Essa demanda crescente acaba por provocar, necessariamente, demoras na capacidade de processamento, de análise e de conclusão dos novos pedidos apresentados."

A medida "visa a evitar ainda maior lentidão na análise dos processos que já se encontram pendentes de tratamento".

O consulado afirma ainda que em 2 de janeiro de 2019 publicará novas informações sobre os processos.

Após um período de declínio migratório no início desta década, que coincidiu com a crise econômica e as políticas de austeridade em Portugal, o interesse dos brasileiros pela antiga metrópole voltou a subir.

Depois de seis anos em queda, o número de brasileiros com visto de residência em Portugal voltou a aumentar em 2017. Eles aparecem mais uma vez como a maior comunidade estrangeira em Portugal, com 85.426 cidadãos.

Embora os dados do Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), órgão responsável pela imigração, indiquem uma alta de 5,1% no total de brasileiros vivendo no país, estes números são subestimados.

Esse número não inclui aqueles que têm dupla nacionalidade (portuguesa ou de outro país da União Europeia), o que indica que a quantidade efetiva de brasileiros em solo lusitano é ainda maior.

O próprio relatório traz estatísticas que atestam essa subestimação. Uma delas mostra que o número de italianos vivendo em Portugal aumentou 50% no último ano. Desses, 17% também são nacionais do Brasil.