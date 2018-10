Consulado de Portugal em SP recua e retomará pedidos de cidadania em novembro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciar a suspensão dos pedidos de cidadania até janeiro de 2019 e depois mudar a data para dezembro de 2018, o Consulado de Portugal em São Paulo recuou novamente e anunciou que voltará a receber as requisições na próxima quinta-feira (1º).

"Por decisão do Ministério de Negócios Estrangeiros, o Consulado-geral de Portugal em São Paulo e o escritório consular em Santos voltarão a receber os pedidos de nacionalidade a partir de 1º de novembro", disse em nota o governo português.

Assim, a suspensão temporária da admissão dos novos pedidos vai durar apenas duas semanas, bem menos do que o previsto inicialmente.

Quando anunciou a decisão de não aceitar mais pedidos no último dia 18, o consulado afirmou que o alto volume de solicitações criou uma sobrecarga nos órgãos.

O local é o líder mundial em concessão de nacionalidade portuguesa e viu o número de pedidos de cidadania disparar em 2017. Foram 12.217 requisições: um aumento de 64,8% em relação aos 7.413 feitos em 2016 -não foram divulgados ainda números em 2018.

Após um período de declínio migratório no início desta década, que coincidiu com a crise econômica e as políticas de austeridade em Portugal, o interesse dos brasileiros pela antiga metrópole voltou a subir.

Depois de seis anos em queda, o número de brasileiros com visto de residência em Portugal voltou a aumentar em 2017. Eles aparecem mais uma vez como a maior comunidade estrangeira no país , com 85.426 cidadãos.

A data original estimada pelo próprio consulado para retomada dos trabalhos era 2 de janeiro. Durante esse período, interessados podem mandar seu pedido e os documentos diretamente para Portugal.

Mas nesta quinta (25) a Embaixada de Portugal, em Brasília, já tinha feito uma nova previsão de que os pedidos de cidadania voltariam a ser aceitos em dezembro graças a um esforço conjunto para normalizar a situação.

Segundo a embaixada, os pedidos de nacionalidade foram suspensos para priorizar os pedidos de vistos portugueses, que excederam a capacidade de resposta do consulado. A ideia é processar todos os pedidos de visto até o fim de outubro e voltar a receber os pedidos de nacionalidade em dezembro.

Nem o consulado em São Paulo, nem a embaixada em Brasília e nem o governo português explicaram o que motivou a nova mudança e o adiantamento da data para 1º de novembro.