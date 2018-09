Consulta pública sobre orçamento 2019 para Curitiba começa nesta segunda

CMC

A partir desta segunda-feira (1º), a população poderá contribuir com sugestões ao orçamento da cidade para 2019, na consulta pública da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) à Lei Orçamentária Anual (LOA). Entregue pelo Poder Executivo nesta sexta-feira (28), a matéria (013.00005.2018) prevê um montante de receitas e despesas de R$ 9,041 bilhões. As propostas dos cidadãos podem servir de base a emendas dos vereadores ao projeto, que será votado em plenário em dezembro.

Para opinar como a Prefeitura de Curitiba deveria gastar parte dos R$ 9,041 bilhões, a população poderá acessar o site da CMC e clicar no link da consulta, em sua página inicial. As sugestões também serão aceitas pelas redes sociais da Câmara: Facebook e Twitter. O prazo vai de 1º a 24 de outubro. É possível indicar ações para áreas como educação, abastecimento, pavimentação, meio ambiente, trânsito, segurança, saúde, saneamento, cultura, esporte e lazer.

Já a participação por meio das urnas, distribuídas nas dez administrações regionais e na Câmara Municipal, ocorrerá entre 11 e 24 de outubro. No dia 31, a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização do Legislativo promoverá uma audiência pública no Legislativo, durante a sessão plenária, para apresentar o relatório compilado das solicitações da comunidade.

Segundo o projeto da LOA 2019, a previsão é que os gastos com saúde sejam de R$ 909,3 milhões. Para a educação, devem ser destinados R$ 1,52 bilhão. A prefeitura reservou R$ 707,1 milhões para investimentos, o equivalente a 7,82% do orçamento para o próximo ano.