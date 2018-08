Consumidores vão usar cota do PIS será usada para quitar dívidas, diz SPC

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De todos os trabalhadores das classes C, D e E que têm direito à cota do PIS/Pasep, 57% vão usar a grana para quitar contas em atraso.

Se considerados os beneficiários de todas as faixas de renda, a utilização do recurso para pagar dívidas recua para 45% dos consumidores.

Os dados são de pesquisa do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e da CNDL (confederação dos lojistas).

De acordo com o levantamento, o benefício deve contribuir para reduzir o número de inadimplentes no país. Hoje, são contabilizados mais de 63 milhões de nomes sujos.

A expectativa é também para que o consumidor consiga organizar as contas, recupere a capacidade de compra e volte a gastar.

A ACSP (Associação Comercial de São Paulo) prevê que a liberação do benefício vai aquecer as vendas do comércio nas próximas semanas. No entanto, não é esperada uma expansão grande nas vendas, mas sim uma contribuição para melhorar o cenário econômico.

Além de pagar contas, o consumidor também pretende usar o dinheiro para outras finalidades. Fazer investimentos, pagar despesas do dia a dia ou antecipar o pagamento de contas são algumas das possibilidades.

Beneficiários

De acordo com a pesquisa do SPC Brasil, 14% dos brasileiros ainda não sabem se têm direito ou não à grana da cota do PIS/Paesp.

Recebem o benefício trabalhadores de todas as idades que atuaram com carteira assinada ou foram servidores entre 1971 e 4 de outubro de 1988.

Para saber se tem direito, é preciso consultar a Caixa Econômica, que paga o PIS, ou o Banco do Brasil, que deposita a cota do Pasep.