Conta de restaurante cai para metade com sites de desconto

Sites de desconto em restaurantes valem a pena? A equipe da Proteste – Associação de Defesa dos Consumidores fez uma avaliação juntos aos quatro principais sites de desconto e apontou uma economia de até 50% sobre o cardápio ou o total da conta. Hoje, há no mercado diversos sites que oferecem descontos em restaurantes para todos os perfis de usuários, de fast food a cardápios mais sofisticados.

De acordo com a Proteste, esse serviço, como qualquer relação de consumo, é regulado, no Brasil, pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. A equipe ressalta que todos os sites oferecem descontos de até 50% sobre o valor integral do cardápio para as refeições ou o total final da conta nos estabelecimentos credenciados.

Em relação a acessibilidade, o estudo apontou similaridade entre ele e facilidade de navegação. A principal diferença está na forma de conseguir o benefício, que pode ser por reserva de mesa, check-in, delivery ou cupom de desconto.

Como funcionam

Check-in exige cadastramento

A equipe ressalta que os clubes de benefícios que trabalham com check-in são programas de descontos e vantagens oferecidos, exclusivamente, a usuários cadastrados. Portanto, para usar essas promoções, deve-se pagar um valor relativo a assinatura do clube. Já nos programas com reserva de mesa, nem sempre é necessário pagar pelo benefício. Porém, eles podem exigir, por exemplo, o pagamento da conta com uma certa bandeira de cartão.

ChefsClub

Ferramenta reúne quase 3.000 restaurantes cadastrados em 11 estados brasileiros, além do Distrito Federal, incluindo o Paraná. O serviço é pago e oferece descontos nos restaurantes parceiros de até 50% sobre o valor integral do cardápio ou na conta final, de acordo com a política de cada oferta. É possível optar pela assinatura semestral, no valor de R$ 129,90 ou pela anual, de R$ 170,91 (no pagamento à vista).

Primeira Mesa

Sistema oferece até 50% de desconto no valor integral das refeições anunciadas no cardápio dos restaurantes cadastrados. Para ter acesso ao benefício, o cliente precisa fazer a reserva da mesa pelo site, de acordo com a disponibilidade de dia e horário do restaurante e do número de participantes na mesa – que pode variar de um a seis. Há a possibilidade de fazer reservas para o próprio dia e para os seis seguintes. O valor para reserva de uma mesa varia de acordo com a quantidade de pessoas: apenas uma pessoa custa R$ 5,00, já para duas, R$ 9,00. Para grupos de até quatro pessoas, R$ 14,00 e para mesa de até seis pessoas, R$ 20,00, independente do dia e horário escolhidos.

Restorando

Com presença na América Latina, o Restorando é uma plataforma de reserva gratuita de restaurantes que oferece de 10% a 50% de desconto em alguns estabelecimentos que fazem parte da rede. Alguns benefícios são exclusivos para clientes Visa e Santander Esfera - parceiros do Restorando e, dessa forma, o usuário deve realizar o pagamento do consumo com cartões dessas bandeiras.

Para fazer a reserva, o usuário pode usar os filtros “Nome do restaurante, Bairro ou Cozinha”, “Data”, “Hora” e “Número de pessoas”, disponível pelo sistema de busca. Dentre a lista de opções exibidas, são identificados os estabelecimentos com promoções disponíveis para o perfil desejado. Não é necessário criar uma conta para fazer a reserva via Restorando. Porém, para ter acesso ao programa de fidelidade Restorando Wow, onde o usuário acumula pontos com a reserva e depois pode trocá-los por benefícios exclusivos, é preciso ter um registro no site.

The Fork

Membro da TripAdvisor Company, o TheFork é um guia de restaurantes online e um sistema de reservas sem custo que conta com mais de 50.000 restaurantes, localizados em diferentes países, cadastrados em sua plataforma. Destes, apenas alguns restaurantes oferecem de 20% até 50% descontos sobre o valor do cardápio aos usuários que realizarem a reserva de mesa gratuitamente pelo TheFork. Para saber quais estabelecimentos oferecem esse benefício, o usuário pode utilizar o filtro de busca, localizado do lado esquerdo da página de pesquisa, com a identificação “Ofertas especiais”.