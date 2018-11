Contagem regressiva: show de Franz Ferdinand em Curitiba já é nesta quinta

Redação Barulho Curitiba

Em sua oitava vinda para o Brasil, a Franz Ferdinand vem com uma nova formação, novo disco, nova turnê, mas sempre com seu excelente dance rock e carisma inconfundível. Após 16 anos de carreira, a banda continua a se reinventar de maneira excepcional com o disco "Always Ascending’’ lançado em fevereiro deste ano, que também batiza a nova turnê. Esse renascimento cósmico vem logo após alguns perrengues, como a saída do carismático guitarrista Nick McCarthy, e a crise pela qual passaram em 2013 com o selo americano do qual faziam parte. Agora, os caras contam com Dino Bardot (do trio 1990s) e Julian Corrie (mais conhecido na cena eletrônica por Miaoux Miaoux), músicos conceituados da cena rock e eletrônica de Glasgow e que trazem uma nova roupagem para a banda.

