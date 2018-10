Contra o Atlético-PR, São Paulo tenta reagir e repetir série do primeiro turno

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se quiser manter alguma chance de disputar o título do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não pode mais esperar. Contra o Atlético-PR, às 19h deste sábado (21), no Morumbi, o time tricolor pretende começar uma série que o devolva à briga.

A ideia da equipe comandada pelo uruguaio Diego Aguirre é repetir a melhor sequência alcançada no primeiro turno, iniciada justamente com triunfo sobre o Atlético-PR, em Curitiba. Nos jogos seguintes, a formação tricolor derrubou Vitória, Flamengo e Corinthians para se credenciar como candidata ao troféu.

Recuperar a forma exibida na metade inicial da disputa é o que buscam os comandados de Aguirre. Na segunda parte, até o momento o desempenho caiu abruptamente.

O dono da melhor pontuação do primeiro turno tem apenas a 14ª campanha do segundo, com média inferior a um gol marcado por partida. São cinco rodadas e mais de 40 dias sem vitória.

A má fase fez o São Paulo cair da primeira para a quarta colocação. A distância para o novo líder, o rival Palmeiras, é de sete pontos, mas, a nove rodadas do final da competição, os atletas procuram alimentar a esperança de título.

"Precisamos resgatar o espírito que tivemos um tempo atrás. Um tem que correr pelo outro", afirmou o zagueiro Arboleda, que volta à escalação após um período na seleção equatoriana.

"Temos totais condições de dar a volta por cima e brigar novamente pelo topo. Precisamos de um resultado positivo agora e vamos buscá-lo", acrescentou o defensor.

Perseguindo essa reação, Diego Aguirre decidiu mexer no time. Os treinos desta semana foram fechados, como de costume, mas é certo que haverá mudanças.

O plano do uruguaio é deixar o meio de campo da equipe mais leve. Assim, é bem provável que Jucilei, de 30 anos, e Nenê, de 37, comecem a partida no banco.

Com as mexidas, Aguirre espera ter uma equipe capaz de derrubar o Atlético-PR, que vem em um bom momento. A formação rubro-negra ganhou quatro de suas últimas cinco partidas e tem a terceira maior pontuação do returno do Campeonato Brasileiro.

SÃO PAULO

Jean; Araruna, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Jucilei (Luan), Hudson, Nenê (Diego Souza); Joao Rojas, Diego Souza (Tréllez), Gonzalo Carneiro (Everton Felipe). T.: Diego Aguirre

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno, Renan Lodi; Bruno Guimarães, Lucho, Raphael Veiga; Marcelo, Nikão, Pablo. T.: Tiago Nunes

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Péricles Bassols (PE)