Contra o Bahia, currículo internacional pesa a favor do Atlético 

Silvio Rauth Filho

Atlético Paranaense e Bahia começam a decidir uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana 2018 nesta quarta-feira (dia 24) às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Será o jogo de ida das quartas de final.

Se a história tem alguma influência, ela pesa totalmente a favor do Atlético. O time paranaense tem mais experiência e melhor retrospecto em competições internacionais. O clube participa da Sul-Americana pela sétima vez. A Libertadores esteve no calendário do Furacão em cinco temporadas. Já o Bahia disputou três Libertadores – em 1960, 1964 e 1989 — e cinco vezes a Sul-Americana.

As melhores campanhas do Atlético foram o vice da Libertadores em 2005 e a semifinal da Sul-Americana em 2006. O Bahia chegou no máximo às quartas de final da Libertadores (em 1989) e faz em 2018 sua melhor campanhda na história da Sul-Americana.

No total, o clube paranaense somou 37 vitórias, 14 empates e 27 derrotas nesses torneios, ambos organizados pela Conmebol. O Bahia tem apenas 14 vitórias, oito empates e dez derrotas.

Os confrontos diretos entre os dois clubes também apontam o favoritismo do Atlético. O time paranaense já venceu 15 vezes o Bahia e empatou outros dez confrontos. A equipe baiana só venceu o Furacão sete vezes. As partidas foram pelo Brasileirão (26 vezes), Copa do Brasil (4) e Robertão (2).

O HISTÓRICO

Do Atlético em competições internacionais oficiais

5 participações na Libertadores

7 participações na Sul-Americana

78 jogos

37 vitórias

14 empates

27 derrotas

113 gols marcados

103 gols sofridos

HISTÓRICO INTERNACIONAL DO BAHIA

3 participações na Libertadores

5 participações na Sul-Americana

32 jogos

14 vitórias

8 empates

10 derrotas

38 gols pró

33 gols contra

REGULAMENTO E PREMIAÇÃO

O gol como visitante é critério de desempate na Sul-Americana. A partida de volta será na Arena da Baixada, em 31 de outubro (quarta-feira). Quem passar de fase pega na semifinal Fluminense ou Nacional (Uruguai).

O Atlético já acumulou premiação de US$ 1,4 milhão (cerca de R$ 5,1 milhões). Recebeu R$ 930 mil pela primeira fase, R$ 1,1 milhão pela segunda, R$ 1,4 milhão pelas oitavas e R$ 1,7 milhão pelas quartas. Se chegar à semifina, soma mais R$ 2 milhões a essa quantia.

A PREMIAÇÃO POR FASE

Na Copa Sul-Americana 2018

1ª fase: US$ 250 mil (R$ 930 mil)

2ª fase: US$ 300 mil (R$ 1,1 milhão)

Oitavas: US$ 370 mil (R$ 1,4 milhão)

Quartas de final: US$ 450 mil (R$ 1,7 milhão)

Semifinal: US$ 550 mil (R$ 2 milhões)

Vice-campeão: US$ 1,2 milhão (R$ 4,4 milhões)

Campeão: US$ 2,5 milhões (R$ 9,2 milhões)

ESCALAÇÃO

O Atlético pode repetir a escalação utilizada no empate com o São Paulo, no sábado. No entanto, o técnico Tiago Nunes vem trocando jogadores conforme as características do adversário, de cada partida e do gramado, além de considerar a forma física e técnica dos jogadores.

O Bahia não terá o centroavante Gilberto, que tem nove gols em 21 jogos pelo clube em 2018. Outra baixa é o ponta Élber, ex-Cruzeiro e Coritiba.

OS CONVOCADOS

Pelo Atlético para enfrentar o Bahia

Goleiros: Felipe Alves e Santos

Lateral-direito: Jonathan

Zagueiros: Léo Pereira, Paulo André e Thiago Heleno

Laterais-esquerdo: Márcio Azevedo e Renan Lodi

Volantes: Bruno Guimarães, Camacho, Lucho e Wellington

Meias: Guilherme e Raphael Veiga

Pontas: Marcelo Cirino, Marcinho, Rony e Nikão

Centroavantes: Pablo e Bergson

BAHIA x ATLÉTICO

Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Léo; Paulinho, Gregore, Zé Rafael, Ramires e Nilton; Edigar Junio. Técnico: Enderson Moreira

Atlético-PR: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Bruno Guimarães (Wellington) e Lucho González; Marcelo Cirino, Raphael Veiga e Nikão; Pablo. Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, quarta-feira às 21h45