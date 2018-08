Contra o Coritiba, Criciúma terá trio ex-Paraná Clube

Silvio Rauth Filho

O Criciúma terá contra o Coritiba, na partida desta terça-feira (dia 21), a volta de três titulares: o lateral-direito Sueliton (ex-Atlético-PR), o lateral-esquerdo Marlon e o centroavante Zé Carlos.

Zé Carlos, 35 anos, começou 2018 no Paraná Clube, mas teve fraco desempenho (nenhum gol em quatro jogos) e acabou seguindo para o Criciúma. Agora já é o artilheiro do time catarinense em 2018, com seis gols em 16 partidas. O jogador é o maior goleador da Série B no período de 2009 a 2018, com 88 gols em 163 partidas.

Outros dois ex-paranistas serão titulares contra o Coxa: o meia Elvis, 27 anos, e o ponta Vitor Feijão, 22 anos. Ambos foram revelados nas categorias de base do Paraná Clube. Vitor Feijão está emprestado pelo Tricolor da Vila Capanema e já marcou três gols em 11 jogos na Série B 2018.

Elvis é o líder do Criciúma em assistências na Série B, com quatro passes para gols. Ele também anotou dois gols.

FASE

O time catarinense está em 14º lugar na Série B, mas vive um momento de recuperação na competição, com três vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos seis jogos. Nesse mesmo período, o Coritiba somou uma vitória, três empates e duas derrotas.

CRICIÚMA x CORITIBA

Criciúma: Belliato; Sueliton, Nino, Liel e Marlon; Jean Mangabeira e Eduardo; Luiz Fernando, Elvis e Vitor Feijão; Zé Carlos. Técnico: Mazola Junior

Coritiba: Wilson; Carlos Cesar, Thalisson, Rafael Lima e William Matheus; Uillian Correia, Vinícius Kiss, Simião e Carlos Eduardo; Guilherme Parede e Guilherme. Técnico: Tcheco

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), às 19h15