Contra o Paraná, Flu tenta levar embalo da Sul-Americana ao Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em alta na Copa Sul-Americana, com classificação recente para as quartas de final, o Fluminense recebe o Paraná nesta segunda-feira (8), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro, no qual não tem empolgado tanto a torcida.

A equipe tricolor, que bateu o Deportivo Cuenca (EQU) por 2 a 0 na última quinta (4), havia frustado torcedores no sábado anterior (29), ao perder por 1 a 0 para o Grêmio em casa, no Engenhão. Chegará ao Maracanã, pela 28ª rodada da competição nacional, em estado de alerta.

Enquanto fala em título no torneio continental, o time carioca se preocupa com o risco de queda na Série A. Ocupa a 11ª colocação, com 34 pontos —apenas quatro a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento, o rival Vasco.

O adversário da vez, no entanto, tem situação ainda pior: o Paraná amarga a lanterna, com 17 pontos, e vê o descenso cada vez mais próximo. Não vence desde a 14ª rodada, em jogo com o América-MG. No total, foram só três vitórias: as outras duas contra Bahia e, justamente, o Fluminense.

Em campo, o Flu deverá ter a mesma formação que bateu os equatorianos no meio da última semana. O Paraná também mantém os titulares do recente empate em 1 a 1 com o Vasco —não terá no banco o atacante Carlos, que cumpre suspensão.

FLUMINENSE

Júlio César; Digão, Gum e Ibañez; Léo, Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Everaldo e Luciano. T.: Marcelo Oliveira

PARANÁ

Richard; Leandro Vilela, René, Rayan e Mansur; Alex Santana, Torito González e Juninho; Deivid, Silvinho e Ortigoza. T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Maracanã, no Rio

Horário: 20h desta segunda-feira

Juiz: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)