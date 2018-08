Contrariando PT, Marília Arraes diz que não desiste de candidatura em PE

Folhapress

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A vereadora Marília Arraes (PT) afirmou, na noite desta quarta-feira (1º), que não vai desistir de sua candidatura ao governo de Pernambuco. Ela disse acreditar que o recurso remetido ao Diretório Nacional na tentativa de reverter a decisão da Executiva Nacional será acolhido.

O comando do PT decidiu retirar, nesta quarta, a candidatura de Marília ao governo de Pernambuco. Aprovada por 17 votos contra 8, a decisão busca garantir a neutralidade do PSB na disputa presidencial, já que os petistas apoiarão a reeleição do governador Paulo Câmara (PSB).

"Não tenho o direito de recuar e colocar a esperança do povo de Pernambuco como moeda de troca a preço de banana. A neutralidade é a única coisa que Paulo Câmara e seu grupo político podem oferecer porque não tem força de levar o partido dele para um lado ou para o outro", declarou.

O recurso deve ser apreciado nesta sexta-feira (3) durante reunião do Diretório Nacional do partido.

A petista afirmou que nesta quinta-feira (2) haverá encontro de delegados do PT local. "Eles vão escolher sobre a candidatura própria ou não."

A vereadora demonstrou disposição de resistir e ir até as últimas instâncias para ser candidata. Ela confirmou que foi informada por telefone pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, sobre a decisão de a sigla se aliar ao PSB pernambucano.