Contratante de show de Anitta afirma que a cantora fez show apático em Rondônia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta foi motivo de uma nota de repúdio da Associação Rural de Cacoal após fazer um show na Expoac (Exposição Agropecuária de Cacoal), em Rondônia, neste final de semana.

A cantora recebeu comentários negativos pelas redes sociais, apontando o show como curto e com desânimo por parte de Anitta. O presidente da associação, Jonas Goés, postou pela página oficial da Expoac uma nota de repúdio em que afirma que a postura da cantora foi apática.

Na nota, o presidente afirma que a cantora atenderia quinze fãs com pulseiras após o show. Depois, o presidente solicitou que a cantora atendesse às pessoas com deficiência, o que foi prontamente negado pela produtora.

Porém, ao final do show, a produtora resolveu atender a algumas pessoas e colocou membros de um fã-clube no camarim. "Após atender estes fãs, a produção fechou a porta de acesso e a cantora simplesmente 'fugiu' pelos fundos usando um capuz. Assim deixou boa parte dos contratantes mesmo com pulseiras, imprensa e fãs da região sem nenhum tipo de satisfação", diz a nota.

Em sua página do Facebook, a cantora compartilhou 24 fotos tiradas no camarim, nas quais posa com fãs, incluindo cadeirantes. No twitter, sua última mensagem postada foi justamente "Não acredite em tudo que lê":

Durante o final de semana, Anitta também concorreu ao prêmio "Choice Music Web Star", que premia a melhor celebridade de música na internet, pelo Teen Choice Awards. A premiação aconteceu no domingo (12) em Los Angeles, mas a cantora não compareceu ao evento por conta do show. Anitta perdeu o prêmio para a youtuber americana Erika Costell, e concorria ao lado de Chloe X Halle, Jack & Jack, Johnny Orlando e Noah Schnacky.

Confira na íntegra a nota de repúdio divulgada pelo Facebook da Expoac Cacoal:

"A Associação Rural de Cacoal - ARCA, através de seu Presidente Jonas Góes, vem a público externar o seu repúdio à atitude da cantora Larissa de Macedo Machado, conhecida por Anitta. Desde o início das tratativas com a produção da cantora a diretoria da ARCA percebeu que seria uma noite complicada. Com exigências totalmente descabidas, mas como é comum a esta organização, todos os pedidos foram atendidos.

As dificuldades do dia de ontem se iniciaram já durante a tarde. Em contato com a assessoria da cantora já há mais de uma semana, na tarde desta sexta-feira (10), a assessoria de imprensa da ARCA foi informada que a cantora atenderia apenas uma emissora de TV, obrigando a Associação a negar o acesso às demais. A Associação Rural de Cacoal construiu ao longo de 20 anos de história um elo de parceria e companheirismo com a imprensa local, motivo pelo qual não poderia dar preferência a uma ou outra emissora específica. Assim, sem possibilidade de negociação e para não discriminar nenhuma emissora de TV da região, nossa assessoria optou por não realizar entrevistas no camarim pois para a ARCA nenhum parceiro é mais importante do que outro.

Ao chegar no camarim, na noite do show, a cantora entregou 15 pulseiras ao Presidente da Associação informando que atenderia somente 15 pessoas após o show. Com as pulseiras em mãos o Presidente solicitou que, conforme todo artista que se apresentou no palco da Expoac em 20 anos de história, a cantora atendesse às pessoas com deficiência ou necessidades especiais, o que foi prontamente negado pela produtora de nome "Amanda". A decepção tomou conta não apenas das pessoas com deficiência, mas de toda diretoria. Mas o show tinha que acontecer, pois cerca de 12 mil pessoas aguardavam na arena.

Durante o show percebeu-se uma apatia da cantora, que parecia não querer estar naquele lugar. Esta não é uma impressão desta diretoria, é o que se comenta nas redes sociais, com críticas à contratação do show. A contratação de Anitta foi uma aposta da atual diretoria em oferecer uma opção fora do estilo sertanejo e country das feiras agropecuária e a péssima impressão deixada traz prejuízos a outros cantores de estilos diferentes, pois inviabilizam novas apostas nesta variedade.

Acostumados com shows de cerca de 2 horas de duração, o público da Expoac teve que se contentar com um show frio e sem muitas das principais músicas da cantora, como o mais recente lançamento "Medicina". O tempo total de show não chegou 1 hora.

Devido a todos os fatos ocorridos a Diretoria da ARCA decidiu que não utilizaria nem mesmo as 15 pulseiras que recebeu. Porém a produção da cantora, inclusive seu marido, Thiago Magalhães, solicitaram a presença dos diretores da Associação garantindo que além dos associados, atenderia também os cadeirantes e a imprensa. Com proposta aceita, após o show a cantora iniciou o atendimento, inicialmente pelos cadeirantes, a pedido da Diretoria. Porém, neste momento, a produtora Amanda buscou membros do fã-clube do Acre que estavam do lado de fora dos portões e, aos poucos, colocou-os para dentro do camarim. Após atender estes fãs, a produção fechou a porta de acesso e a cantora simplesmente "fugiu" pelos fundos usando um capuz. Assim deixou boa parte dos contratantes mesmo com pulseiras, imprensa e fãs da região sem nenhum tipo de satisfação.

A Diretoria não se importa com o fato de seus diretores não terem ido ao camarim, pois estes já tinham inclusive abdicado do direito de fazê-lo. Mas repudia a forma como a imprensa e o público de Cacoal foram tratados, com crianças chorando à porta do camarim e, principalmente, pela forma como o show aconteceu, deixando claro que a cantora não queria estar ali.

Pedimos desculpas a todo o nosso público. A ARCA continuará trabalhando no sentido de atender às expectativas de todos e passará a se certificar, antes das futuras contratações, o perfil de cada artista em relação ao tratamento com o seu público.

Sem mais,

Jonas Góes Neto

Presidente da ARCA"