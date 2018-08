Contribuição do jornalismo é determinante no crescimento da TV aberta

Ayrton Tartuce

Ao contrário de antes, quando só prime time era objeto de investimentos, a televisão dos tempos atuais, com a concorrência de outros meios, passou considerar todos os horários merecedores do maior carinho e consideração. Olha a Globo. Dia 13 agora, o“Hora 1”, das madrugadas, terá a sua duração duplicada, em uma prova provada que existe público para ele - os que acordam bem cedo ou que ainda não dormiram. Serão cinco horas diretas de jornalismo ao vivo. Outro exemplo, o jornal das manhãs do ‘GloboNews’, apresentação do José Roberto Burnier, exibição das 6 às 9 horas, com espaço suficiente para se aprofundar nos mais diversos assuntos. Aliás, sobre ele, um exemplo, muito mais que observação, de como a meteorologia, com o decorrer dos tempos, passou a merecer olhar mais cuidadoso. Os boletins da Izabella Camargo, interagindo com Burnier, nunca são inferiores a 10 minutos, algo inédito, com colocações que passam a ser imprescindíveis até sobre as consequências dessas condições. A crise hídrica por exemplo. O Complexo da Cantareira, em São Paulo, foi explicado lá, está com 20% a menos da sua capacidade em relação ao ano passado. Informações que também são importantes para agricultura, construção civil, até fábricas de bebidas. Foi-se a época que todo telejornal tinha a sua “moça do tempo”. No lugar delas, surgiram especialistas, com informações imprescindíveis para a vida de todos.

Vem aí

Está confirmada para o dia 19 a estreia de mais uma ‘Dança dos Famosos’, outro quadro de sucesso do “Domingão do Faustão”, como de hábito, despertando interesse sobre aqueles que serão chamados a participar. O anúncio será no dia 12. A produção sempre trabalha com enorme capricho na seleção desses nomes.

Dois escolhidos

Mais uma vez serão 12 participantes, elenco dividido entre homens e mulheres. Para não deixar barato, aí vão dois, um de cada lado: Deborah Evelyn e Danton Mello.

Vai daí que...

Lógico que não chegou a se concretizar, mas a produção do ‘Domingão’, em se tratando da nova “Dança”, pensou no Seedorf, jogador holandês, aposentado, com passagem pelo Botafogo. Só que não deu. E não deu porque, para fazer quatro meses de programa, ele pediu Um Milhão de Euros. Vou repetir, Um Milhão de Euros. É mole? Caso de perguntar: que mundo ele, o Seedorf, vive?

De um lado...

A ESPN já está anunciando para o dia 10, o início de mais um campeonato inglês, a Premier League, com a transmissão de Manchester United e Leicester. Exclusivo na TV fechada.

... Mas do outro

Ainda não há uma definição, em se tratando da TV aberta, sobre a Premier League. Rede TV!, com certa prioridade, e Band continuam na disputa. A ESPN, como dona do brinquedo, tem pressa para resolver a questão. Sexta-feira agora, dia 3, foi dada como data limite.

Nova realidade

As gigantes da tecnologia não estão para brincadeira. A Amazon, rival do Netflix e depois do Facebook com a Champions League, comprou uma parte dos direitos do campeonato inglês.

Entrevista

Herson Capri será o homenageado do ‘Persona em Foco’ desta quarta-feira, às 23h15, na TV Cultura. Dois profissionais ligados à sua trajetória, o diretor teatral Roberto Lage e a atriz Isadora Ferrite, participam do programa. A apresentação é do Atílio Bari.

Mais uma

Devidamente registrada pela Globo a marca ‘Bom Sucesso’, para a próxima novela da dupla Rosane Svartman e Paulo Halm. Outra na fila das 7 da noite, para exibição em 2019.

Segunda edição

Uma parceria do UFC, canal Combate e Mixer, a segunda temporada da série ‘Viver para Lutar’ tem estreia marcada para o dia 6, às 20h. Na produção, Rodrigo Minotauro viaja o mundo para conhecer lugares diferentes e revelar as artes marciais que ajudaram a moldar o MMA atual. Nesta, visitou China, Israel, Holanda, Japão, Brasil e Cuba.

Bate – Rebate

Chegou a 27 o número de demitidos na Band – Rio com a extinção do ‘Vídeo News’. Depois de mandar embora todo esse pessoal, a emissora passou a funcionar com exatos 15 funcionários. Será que numa praça tão importante como o Rio de Janeiro, é possível fazer televisão com apenas 15 pessoas?

A Band, ao comunicar o distrato com a Luísa Mell, informou que isto se devia apenas ao fato de não ser possível a produção do seu programa para este ano. Mas que poderia perfeitamente entrar nos planos para 2019. O projeto do programa dela, um reality para atendimento de emergência de animais, é considerado dos mais interessantes.

Nesta quarta, 3 da tarde, em seu programa na TV Aparecida, Claudete Troiano apresenta um especial, gravado durante sua visita ao Recife. Entre as suas andanças, os principais pontos turísticos, culturais e gastronômicos.

Marcello Novaes já desembarcou em São Paulo, para dar início as gravações de ‘O Sétimo Guardião’, próxima das 9, na Globo.

A convite de Silvio de Abreu e Glória Perez, Marcius Melhem vai escrever um dos episódios da nova temporada da série ‘Os Experientes’. Melhem é hoje um dos roteiristas mais festejados da Globo.

C´est fini

Igreja, na Rede TV!, tem dentro e fora da sua programação. Fora os conhecidos, frequentemente em cartaz, nos seus bastidores, toda quinta-feira, um grupo de funcionários se reúne para receber a palavra de um “pastor-profeta”. A igreja dele, mais pobrezinha, não compra horários na casa. Faz na boa. Certa vez, alguém o levou até lá e ele foi ficando... E o detalhe: ao final das suas orações, ele “coloca” na mão dos seguidores uma pedra que não existe. Algo simbólico. Só no imaginário. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!