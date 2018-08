Convenção de 12 horas reúne mil trekkers neste sábado em auditório no Anhembi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clube NovaFrota promove neste sábado (18) a Starcon, um evento de 12 horas para cerca de mil fãs de "Star Trek - Jornada nas Estrelas", no Anhembi, em São Paulo. Começa às 11h e vai até as 23h. Pode esperar meio mundo fantasiado de Senhor Spock.

As atrações mais esperadas são o consultor Richard Arnold, assistente pessoal do criador de "Star Trek", Gene Roddenberry (1921-1991), e o ator René Auberjonois, que interpretou o metamorfo Odo, chefe de segurança em "Jornada nas Estrelas: Deep Space Nine", que comemora 25 anos.

Eles falarão no palco do Auditório Elis Regina às 16h20 e às 17h15, respectivamente.

Além disso, o evento contará com exposições, uma banda tocando temas da série, vídeos, gameshows com a participação da plateia, mesas-redondas e sorteios.

Duas palestras científicas merecem destaque. A primeira, às 14h30, é "A Verdadeira Jornada nas Estrelas - O Futuro da Exploração Espacial", com o astronauta brasileiro Lucas Fonseca, que pousou num cometa em 2014, participando de uma missão europeia.

A outra é "Buracos de Minhoca: Onde o Universo Perde o Sentido", lembrando que a ação em "Deep Space Nine" gira em torno de um buraco de minhoca que liga lados opostos da galáxia. Essa será proferida por Salvador Nogueira, colunista da Folha e autor do blog Mensageiro Sideral. Ele também é diretor do clube NovaFrota.

Os ingressos para as sete horas de auditório vão de R$ 100 a R$ 250 e podem ser adquiridos por meio do site www.odonobrasil.com.br. A programação completa está em novafrotabr.com/starcon.

COLETIVA

Na quarta-feira (15), Richard Arnold e René Auberjonois estiveram gravando entrevistas no programa de Danilo Gentili, no SBT.

Na quinta, eles deram entrevista coletiva a jornalistas no hotel Meliá Paulista. Auberjonois, já era conhecido desde 1970, por seu papel no filme "M.A.S.H.", de Robert Altman, disse sobre seu personagem:

"O Odo é uma espécie de descendente direto do Spock, da série clássica [1966-1969]... Isso vem lá de trás, do teatro grego, os arquétipos facilmente identificáveis pelo público. Claro, Odo é diferente do Spock, mas ele também é um personagem de grandes mistérios pessoais, foge do padrão".

"A audiência não consegue definir ao certo o que ele é. É esperto? É engraçado? Ele é rígido, é formal, mas ao mesmo tempo é fluido, é líquido. Sabe, eu sou meio tímido, reservado. Mas eu quero atuar, e isso pode ser uma contradição. Eu gosto do palco, quero contar uma história. Odo é a perfeita analogia de uma história a ser contada, ele é cheio de contradições, como eu mesmo sou", concluiu.