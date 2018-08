Convenção do PSB em Minas para lançar Márcio Lacerda tem pancadaria

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A convenção marcada para este sábado (4) para lançar Márcio Lacerda (PSB) ao governo do estado de Minas Gerais teve confusão quando o deputado Júlio Delgado, de ala opositora, chegou ao local para ler decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que invalida o encontro.

Aos gritos de golpista, apoiadores e adversários de Lacerda se empurraram e trocaram agressões.

Contrariando a decisão da direção nacional do PSB, o ex-prefeito de Belo Horizonte decidiu manter sua candidatura e pediu à militância que comparecesse à convenção estadual.

O PSB quer impedir a candidatura de Lacerda para cumprir um acordo com o PT, no qual retira o pessebista da disputa para beneficiar a reeleição do governador Fernando Pimentel (PT). Em Pernambuco, o PT retirou a candidatura de Marília Arraes (PT) para apoiar a reeleição de Paulo Câmara (PSB).

Lacerda, no entanto, não aceitou a determinação do partido e afirmou que irá lutar judicialmente para manter sua candidatura.

O TSE, porém, não aceitou a ação movida por Márcio Lacerda (PSB) contra a decisão de seu partido de intervir em Minas, nomeando novos dirigentes estaduais com o objetivo de barrar sua candidatura.

Na última quarta (1º), o presidente do PSB, Carlos Siqueira, esteve em Belo Horizonte para comunicar a Lacerda a decisão do partido de retirar sua candidatura e determinar apoio à reeleição de Pimentel.