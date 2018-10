O novo MINI Cabrio, um dos modelos de maior carisma e sucesso do portfólio da marca britânica – e que também marcará presença no Salão do Automóvel de São Paulo, no mês que vem –, já pode ser adquirido no país por meio de ação de pré-venda. Os pedidos de reserva pelo conversível podem ser efetuados diretamente, a partir desta segunda-feira (15), na rede de concessionárias autorizadas MINI, com entregas previstas para iniciar em 6 de novembro. Entre as principais novidades do MINI Cabrio está o conjunto óptico atualizado, com faróis Full LED e lanternas traseiras em LED com desenho que remete à Union Jack, a bandeira do Reino Unido, em referência à origem britânica, outros pontos de destaque referem-se ao novo MINI Connected e novas transmissões. Produzido na fábrica do BMW Group em Born, na Holanda, o novo MINI Cabrio parte de R$ 146.990, na versão Cooper, em quanto as opções Cooper S e John Cooper Works custam, respectivamente, R$ 176.990 e R$ 196.990.

O Consórcio Volvo está completando 25 anos de atividades no Brasil. Desde 1993, acumula números superlativos: comercializou 51 mil cotas e contemplou 23 mil cotas de clientes. Ao longo dessa história, disponibilizou R$ 5 bilhões em cartas de crédito para compra de caminhões, ônibus e equipamentos de construção da marca no País. A Volvo foi pioneira no setor, lançando o primeiro consórcio de fábrica para veículos pesados do Brasil.

Curitiba ganha um novo distribuidor de máquinas e equipamentos para construção John Deere, a Veneza Equipamentos Sul na Rod. Br 277, nº 2160. O estabelecimento conta com estrutura completa. São 7 mil m² de área total e 4 mil m² de área construída, divididos em showroom, estoque de peças e oficina. O portfólio da Veneza Equipamentos Sul é composto por Retroescavadeiras, Escavadeiras, Pás-carregadeiras, Motoniveladoras e Tratores de Esteira.