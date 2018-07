Conversa com o Monaco esfria, mas venda de Arrascaeta não é descartada

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Giorgian De Arrascaeta segue com a vida indefinida. As conversas de seu estafe com o Monaco não avançaram e, por isso, o jogador voltou ao Cruzeiro após a participação do Uruguai na Copa do Mundo 2018. Ele ainda pode deixar o clube.

O clube do principado mantinha conversas com Daniel Fonseca e Javier Manzo, agentes do meia-atacante, para formalizar uma oferta aos mineiros na sequência. As conversas, entretanto, não avançaram, conforme apurado pela reportagem.

A volta do gringo à capital mineira se deu pelo fato de a negociação com o Monaco esfriar. Os representantes do camisa 10 e do clube europeu não chegaram a um consenso em relação às minutas do futuro contrato, o que estagnou as tratativas.

Apesar do recuo em relação ao negócio, há outros clubes que mantêm interesse no atleta de 24 anos. O Wolverhampton, da Inglaterra, também demonstrou interesse em contar com o apoiador.

O próprio Cruzeiro não descarta uma venda até o fim de agosto. Marcelo Djian, diretor de futebol do clube, concedeu entrevista à ESPN e falou sobre o caso:

"Houve muita sondagem, mas proposta concreta, oficial, não houve de nenhum clube até agora. É lógico que a janela da Europa está começando praticamente agora, e até 31 de agosto tudo pode acontecer. Se houver uma proposta que seja importante para o Cruzeiro e também para o atleta, se ele estiver satisfeito, existe sim a possibilidade. Não tem nenhum jogador que não possa ser negociado, principalmente aqui no Brasil. E no Cruzeiro não é diferente", declarou.

"Acho que a parte financeira de todos os clubes não é boa, então nenhuma transferência pode ser descartada no momento. Mas é lógico, se conseguirmos ficar com o Arrascaeta, para a parte técnica será muito importante", concluiu.

Em Belo Horizonte desde janeiro de 2015, Arrascaeta tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2019. Porém, em fevereiro deste ano, a extensão do acordo foi ampliada. Ele tem vínculo na Toca da Raposa II até o fim de 2021. O meia-atacante tem 165 jogos pela equipe e fez 42 gols.