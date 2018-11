Convocação do Paraguai tira Romero do Corinthians por dois jogos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Juan Carlos Osorio incluiu o atacante Angel Romero na lista de 24 jogadores da seleção do Paraguai que irá enfrentar a África do Sul no próximo dia 20. O amistoso em Durban fará o Corinthians perder o atleta em até duas partidas do Brasileirão.

Romero desfalcará o time alvinegro diante do Atlético-PR, na Arena da Baixada. O jogo válido pela 36ª rodada do campeonato está marcado para o dia 21, quarta-feira. O atacante paraguaio ainda deve perder o jogo diante do Vasco, em Itaquera, no próximo sábado (17).

Titular do time de Jair Ventura, Romero vive um jejum de 21 jogos sem marcar pelo Corinthians. O último gol marcado pelo paraguaio foi no dia 1º de agosto, na vitória corintiana por 1 a 0 sobre a Chapecoense. Sem ele, o treinador alvinegro deve escalar Clayson.

Osorio também convocou o atacante Derlis Gonzalez, do Santos. O zagueiro Balbuena, que brilhou no Corinthians nos últimos dois anos, também está na lista. O defensor deixou o clube alvinegro no começo de julho, depois de acertar com o West Ham, da Inglaterra.