Convocados, Martín Silva, Carlos Sánchez e Arrascaeta viram desfalques no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Martín Silva, o volante Carlos Sánchez e o meia Arrascaeta foram convocados para a seleção uruguaia para os amistosos contra Brasil, em Londres e França, em Paris, nos dias 16 e 20 de novembro, respectivamente. Com isso, eles vão desfalcar Vasco, Santos e Cruzeiro na reta final do Campeonato Brasileiro.

Na 34ª rodada, o Vasco, de Martín Silva, recebe o Atlético-PR no dia 14 de novembro, mesma data que o Cruzeiro, de Arrascaeta, joga em casa contra o Corinthians. Um dia depois, o Santos, de Carlos Sánchez, visita o Flamengo.

As três equipes voltam a jogar no fim de semana. No sábado (17), a equipe do goleiro uruguaio visita o Corinthians, enquanto os times do volante e do meia entram em campo no domingo: América-MG x Santos e São Paulo x Cruzeiro.

Os três jogadores ainda podem desfalcar suas equipes na 36ª rodada, que deve começar no dia 21 de novembro, mas ainda não tem datas confirmadas pela CBF. O Vasco recebe o São Paulo, e o Santos joga em casa contra o Botafogo, assim como o Cruzeiro, que será mandante contra o Vitória.

O time de Martín Silva é o 15ª colocado até o momento e soma 34 pontos, a um da zona de rebaixamento, enquanto a equipe de Carlos Sánchez é a sétima, com 43 e está a três do primeiro time dentro do G-6.

Já o Cruzeiro, que recentemente foi campeão da Copa do Brasil, tem 40 pontos e é o 10º, já sem grandes preocupações no Brasileirão.

Ao todo, o Uruguai convocou 25 jogadores, entre eles os atacantes Suárez e Cavani.