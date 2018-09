Convocados que cheguem a final de Copa do BR não se apresentarão à seleção

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tite anuncia nesta sexta-feira os convocados que disputarão amistosos pela seleção brasileira nos dias 12 e 16 de outubro, contra Arábia Saudita e Argentina. A lista pode conter convocados de Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Cruzeiro, mas eventuais jogadores que avancem para as finais da Copa do Brasil não precisarão se apresentar.

A comissão técnica da seleção ainda não definiu se irá chamar jogadores de algum dos quatro semifinalistas ou não. A decisão só deve ser oficializada no momento da convocação, prevista para 11h. Caso sejam chamados, atletas de clubes que avancem à final serão desobrigados da apresentação.

A decisão de poupar envolvidos na final foi tomada durante os amistosos do Brasil nos EUA nos últimos dias 7 e 11 de setembro. Para os confrontos contra EUA e El Salvador, Tite convocou Fagner, do Corinthians, Dedé, do Cruzeiro, e Paquetá, do Flamengo. O lateral direito acabou cortado por lesão.

O Brasil iniciou o ciclo pós-Copa com duas vitórias: 2 a 0 sobre os EUA e 5 a 0 sobre El Salvador. Dentre os estreantes que receberam chance, Richarlison foi um dos principais destaques, marcando duas vezes contra os salvadorenhos.