Coolritiba: o festival que vai mexer com a sua alma

Novamente, é um daqueles textos que me permito escrever em primeira pessoa – que o jornalismo tradicional me perdoe. O motivo? O encantamento que senti pelo Coolritiba, festival criado na capital paranaense e que neste ano chega, mais precisamente, neste sábado (5), chega a suasegunda edição, no palco da Pedreira Paulo Leminski.

Sandy, Anavitória, Pitty, Emicida, Nação Zumbi, IZA e Mano Brown, são alguns dos nomes que fazem o line up de 15 atrações que se dividirão em três palcos.

No ano passado, ninguém sabia ao certo o que esperar, pois era a primeira vez. Era o primeiro tudo. Era sábado, 13 de maio de 2017, tinha tudo para estar frio e chovendo, mas não: Curitiba tinha amanhecido ensolarada, em um daqueles dias de céu azul que não tem uma nuvem sequer. Era dia da primeira edição do Coolritiba.

Não se sabia ao certo o que esperar do festival no quesito estrutural, se o que encontraríamos seria algo que combinava com o propósito ou que tipo de público estaria na Pedreira Paulo Leminski, local escolhido para o evento.

Parece que a paz, a tranquilidade e o amor estavam exalando no ar. Foi isso que se sentiu durante todo o Coolritiba. Com atrações como Clarice Falcão, Criolo e Novos Baianos, o público se dividia em gerações, gostos e uma harmonia jamais vista em um evento realizado em Curitiba.

Andando pelos cantos da Pedreira, você encontrava: amigos dançando em grupos, pessoas apaixonadas se declarando ao som de Anavitória – a atração mais pedida pelo público –, crianças se divertindo entre as estruturas montadas e até pessoas sozinhas, sentadas em um pano esticado em cima das pedras.

A impressão que se tinha era que estávamos em um domingo, no Parcão do Museu Oscar Niemeyer. Era tudo tranquilo, amigável e lindo, muito lindo.

No começo da última apresentação, da banda Novos Baianos, aconteceu o que todo mundo imaginava, mas achava que não aconteceria: a chuva chegou. O público pareceu se importar? Nem um pouco! Parece que aquilo fechava com chave de ouro o dia perfeito e maravilhoso que todos vivenciaram, parecia que a chuva limpava a alma.

Já passava da meia-noite quando a primeira edição do Coolritiba chegava ao fim. Ninguém queria ir embora, ninguém queria que aquela sensação acabasse. Parece que o festival conseguiu atingir a proposta: um lugar de atitudes que mudam o mundo.

A primeira edição foi intensa, apaixonante e maravilhosamente. E você está preparado para viver tudo isso de novo ou pela sua primeira vez neste sábado? É melhor estar, porque a sensação de bem estar vem e fica na sua alma.

Leitores do Curitiba Cult tem 50% de desconto no ingresso inteiro.

CINEMA

Desinteressante, ‘Verdade ou Desafio’ é a estreia da semana

Famoso nas rodinhas adolescentes para descobrir segredos ou pagar micos, o jogo verdade ou desafio foi parar nos cinemas nesta quinta (03); levando a brincadeira para uma atmosfera terrifica.

‘Verdade ou Desafio’ apresenta um grupo de amigos que após jogar verdade ou desafio começa a ser perseguido por uma entidade maligna; que ao passar dos dias torna-se mortal e começa a punir os jogadores que não cumprem o que é pedido.

A direção é de Jeff Wadlow, que também assina o roteiro ao lado de três novatos em Hollywood. O elenco é liderado por Lucy Hale e Tyler Posey, conhecidos pelas séries jovens ‘Pretty Little Liars’ e ‘Teen Wolf’.

‘Verdade ou Desafio’ tenta criar pilares para se sustentar e nenhum funciona; seja num lado cômico total embaraçoso, num triângulo amoroso fraco ou em questões pessoais rasas, nada dá certo. É provavelmente um dos piores exemplares do gênero lançado recentemente, não provocando interesse algum no espectador.

Caio Gallucci

Antonio Fagundes (no sofá) e o resto do elenco

Antonio Fagundes vem a Curitiba com comédia ‘Baixa Terapia’

Com grande sucesso de público e crítica, a comédia “Baixa Terapia”, assistida por mais de 90 mil espectadores em São Paulo, segue em turnê nacional, que chega a Curitiba, neste domingo, 06 de maio, no Guairão. Os ingressos estão à venda a partir de R$56. Escrita pelo argentino Matias Del Federico e dirigida por Marco Antônio Pâmio, ela tem como destaque no elenco o consagrado ator Antonio Fagundes.

Curitiba recebe Festival de Churros

Curitiba recebe de 4 a 6 de maio a 2ª edição do Festival de Churros. O evento, que acontece de sexta a domingo no Três Marias Clube de Campo, vai reunir diversas operações de churros de diversas partes do país. Os preços variam entre R$ 6 e R$15. A entrada é gratuita.

SHOW

Andy Bell e Vince Clarke, do Erasure: apresentação no Teatro Positivo

Erasure chega à Curitiba com turnê inédita

Reconhecido como um dos maiores artistas britânicos da atualidade e destaque da música eletrônica há três décadas, o duo Erasure – formado pelo vocalista Andy Bell e pelo tecladista e guitarrista Vince Clarke – vem ao Brasil com a World Be Gone Tour. Os shows da turnê brasileira acontecem em Curitiba, no Teatro Positivo, no dia 10 de maio; em São Paulo, no Espaço das Américas, no dia 12 de maio; e no Rio de Janeiro, no Vivo Rio, no dia 13 de maio. A turnê é uma produção MOVE Concerts e RW 7 Production & Entertainment. Os ingressos estão à venda a partir de R$150.