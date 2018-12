Coordenador da seleção aponta Alemanha e Dinamarca como possíveis rivais do Brasil em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O coordenador técnico da seleção brasileira, Edu Gaspar, apontou nesta segunda-feira (3) duas seleções contra as quais a CBF tem interesse em jogar em 2019: Alemanha e Dinamarca. As duas equipes são candidatas a amistosos do Brasil em março, na fase final da preparação para a Copa América. O torneio será disputado em estádios brasileiros entre 14 de junho e 7 de julho.

No período dos amistosos, os dois times não terão compromissos pela Liga das Nações 2018/2019. A Alemanha foi rebaixada no Grupo 1 da Liga A e não avançou às semifinais; já a Dinamarca foi promovida na Liga B como líder do Grupo 4.

“Não sei se vocês (jornalistas) acompanharam as seleções que vão estar disponíveis nas datas agora de março. São seleções que não foram todas de primeiro nível”, disse Edu Gaspar na chegada ao prêmio Craque do Brasileirão 2018, procurando rivais para os jogos da seleção brasileira.

“Apenas, no meu ponto de vista, Alemanha e Dinamarca é que vão estar disponíveis na data de março. Vamos continuar estudando, avaliando. A gente precisa, como vocês sabem, jogar como maior nível possível de adversário, com a maior dificuldade possível, para que a gente possa estar bem preparado para a Copa América”, completou.

Campeã mundial em 2014, a Alemanha decepcionou na Copa do Mundo de 2018, sendo eliminada ainda na fase de grupos. Já a Dinamarca caiu nas oitavas de final, nos pênaltis, diante da Croácia.

A menos de um ano do pontapé inicial, a Copa América 2019 é a próxima prioridade da seleção brasileira. Até março, a comissão técnica irá observar jogadores para as convocações. A lista de maço já deve ser “próxima” da convocação para a competição, segundo Edu Gaspar. Em junho, o Brasil deve ter mais dois amistosos.

“Não temos muito mais tempo. É concentrar todas as energias possíveis para que essa convocação de março seja bem próxima do que esperamos para a Copa América”, afirmou Edu Gaspar.