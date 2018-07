Ana Ehlert

A candidatura conjunta da América do Norte, com Estados Unidos, Canadá e México, ganhou a disputa contra o Marrocos, em votação realizada nesta quarta-feira, 13, durante o Congresso da Fifa, em Moscou. Assim, os três países sediarão a Copa do Mundo de 2026, a primeira em 48 eleições.

A Copa de 2022 será disputada no Catar.