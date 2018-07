Copa em Miami

Com a chegada da Copa do Mundo de 2018 o futebol se tornou o protagonista do momento. E na cidade de Bal Harbour, em Miami, o esporte é celebrado em grande estilo. Hotéis, restaurantes, lojas e museus prepararam festividades e programação especial inspirada na competição internacional.

Como parte do programa de arte de Bal Harbour, os hóspedes dos hotéis da cidade e os moradores podem visitar a exposição “The World’s Game”, no Pérez Art Museum Miami (PAMM). A exposição inédita presta homenagem ao jogo de futebol, lança uma lente nas ações, emoções e símbolos desse esporte tão adorado em todo o mundo.

No Artisan Beach House, o restaurante dentro do The Ritz-Carlton Bal Harbour, algumas surpresas também foram preparadas. Durante os jogos da semi-final, nos dias 10 e 11 de julho, e durante a grande final, no dia 15 de julho, os convidados que usarem as camisas dos times em campo, terão direito a um drinque especial. Além disso, um menu à la carte com preços especiais será preparado para a ocasião incluindo os favoritos da casa, como polvo grelhado, croquete de queijo, pimentão shishito, couve de Bruxelas, camarão ao alho e ceviche.

O St Regis Bal Harbour Resort organizou exibições especiais de alguns dos principais jogos da Copa do Mundo. No BH Burger Bar, dentro do resort, os hóspedes ou locais são recebidos com cerveja, menu inspirado em futebol, mesas de pebolim e rifas – além da emoção dos jogos exibidos em telão.

Leia Também Regiões do Uruguai onde nasceram as estrelas da seleção fazem parte dos destinos celestes para desfrutar o inverno