Cope faz operação contra o tráfico e prende quatro em Matinhos

Da Redação Bem Paraná com Operação Verão

Quatro suspeitos e uma arma de fogo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Matinhos durante uma operação de cumprimento de mandados judiciais no sábado (12/01). A ação visa combater o narcotráfico e reforçar a segurança aos veranistas que estão no Litoral do estado durante a temporada de verão. O trabalho foi desencadeado pelo Centro de Operações Especiais (COPE) da Polícia Civil.

