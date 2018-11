Coral Vozes de Angola encerra o Mês da Consciência Negra

Redação Bem Paraná com assessoria

O Coral Vozes de Angola encerra as atividades do Mês da Consciência Negra, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (SEEC). A apresentação acontece às 20h, da próxima quarta-feira (28/11), no Centro de Convenções Edson Dalke, em Almirante Tamandaré, com entrada gratuita.

O coral é composto por dez jovens universitários angolanos, todos deficientes visuais, que chegaram ao Brasil em 2015, refugiados da guerra civil. O grupo usa a música como meio para se comunicar com o mundo e dividir um pouco da história de vida deles. No repertório, músicas em dialetos africanos e também músicas brasileiras, cantadas à capela ou com o acompanhamento de teclado, violão e atabaque.

Mês da Consciência Negra

Esta foi a quarta edição do Mês da Consciência Negra. Ao todo, desde o dia 1º de novembro foram 92 eventos entre shows, palestras, oficinas e demais atividades culturais, abertas ao público, que evidenciaram o valor e o papel da comunidade negra na construção da sociedade paranaense.

A ação faz parte do Programa DiversdArte, da SEEC , e busca promover e incentivar ações afirmativas e inclusivas que contribuíam para o fim de toda e qualquer tipo de discriminação. “Foi assim que nós criamos, em 2015, o Mês da Consciência Negra. É um grande marco para a cultura do Paraná, principalmente pelo que a cultura afro significa para o nosso Estado. O Mês da Consciência Negra é mais uma ação do Programa DiversidArte. Foram quatro edições deste evento e acredito que conseguimos incluir essa pauta importantíssima na cultura do Paraná. Comenta o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani.

A edição de 2018 homenageou a atriz paranaense Odelair Rodrigues. Pioneira na TV e parceria de Ary Fontoura, no Teatro de Bolso da Praça Rui Barbosa, Odelair ganhou uma exposição em sua homenagem. Fotos, objetos da artista e peças cênicas de algumas das obras que encenou ainda podem ser vistas até o dia 15 de dezembro, no Hall da secretaria da Cultura, em Curitiba.

Outro destaque foram os shows. Em Curitiba, cerca de 1200 pessoas assistiram, no Guairão, ao show com Sandra de Sá com a participação das cantoras Michelle Mara, Janine Mathias, Kátia Drumond e da Soulution Orchestra. A apresentação aconteceu logo após a cerimônia de entrega do Diploma Personalidade Afro-Paranaense, onde 10 personalidades foram homenageadas.

O Diploma Personalidade Afro-Paranaense foi entregue pelo segundo ano consecutivo. É uma homenagem do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), como reconhecimento ao desempenho nas áreas em que essas pessoas atuam e de seu compromisso da igualdade racial e protagonismo nas ações de valorização da população negra no Paraná. A escolha dos homenageados foi realizada pela SEEC em parceria com Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONSEPIR).

Foram homenageados Dr. Nizan Pereira Almeida (Área acadêmica), Fernanda Maria de Castro Paula (Área artística), Professora Maria Arlete Ferreira (Área de Comunidades Quilombolas), Ney Manoel Ferreira, (Área de Cultura Popular), Herivelto Oliveira (Área de Comunicação), Professora Maria Olímpia Jaques do Prado (Área de Educação), Ozeil Moura dos Santos (Área de Diplomacia), Glauco Souza Lobo (Área de Movimentos Sociais), Thatianne Andrea da Silva (Área da Juventude), Vó Neli de Oxalá, (Área de Religiões de Matriz Africana).

O público de Ponta Grossa também pôde conferir o repertório das cantoras Michelle Mara, Janine Mathias e Kátia Drumond, que fizeram shows no sábado (24/11).

Outros municípios do Estado também participaram das atividades do Mês da Consciência Negra. Pinhais recebeu a exposição Mulheres Negras do Paraná, que homenageia 10 mulheres negras de destaque da sociedade paranaense, além de oficina de turbantes e roda de leitura. Outras cidades que receberam atividades foram: Nova Itacolomi, Piraquara, Doutor Camargo, Mato Rico, Rosário do Ivaí, Paranavaí e Iguaraçu.