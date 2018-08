Coreia do Norte diz que negociações podem fracassar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte alertou em uma carta aos Estados Unidos que as conversas entre os dois países estão "novamente em risco e podem naufragar", revelou a imprensa americana nesta terça(28).

A carta foi entregue diretamente ao secretário de Estado, Mike Pompeo, e, segundo o jornal Washington Post, foi a razão pela qual o presidente Donald Trump resolveu cancelar na semana passada uma visita do secretário a Pyongyang. O conteúdo da correspondência, foi considerado beligerante, disse o Post.

"Os EUA ainda não estão prontos para atender as expectativas norte-coreanas em termos de dar um passo adiante para assinar um acordo de paz", disse a carta, segundo a CNN.

De acordo com a rede de TV, a carta foi enviada pelo ex-chefe da agência norte-coreana de espionagem, Kim Yong-chol, e diz que, se um acordo não for alcançado e as conversas forem canceladas, o Norte vai retomar "suas atividades nucleares e balísticas".