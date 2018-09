Coreias entram em acordo por candidatura conjunta para Jogos de 2032

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Sul e a Coreia do Norte entraram em acordo por uma candidatura conjunta para a Olimpíada de 2032.

O acerto foi comunicado pelos países nesta quarta-feira (19), após encontro em Pyongyang entre o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o ditador norte-coreano, Kim Jong-un.

Ainda segundo o comunicado, ambos os países concordaram também em participar de competições internacionais sob a mesma bandeira, com planos já para os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.

Há uma semana, o ministro dos esportes sul-coreano, Do Jong-hwan, havia anunciado a ideia de uma candidatura conjunta.

"Quero fazer essa proposta ao Norte pela paz. Seul e Pyongyang sediarão os Jogos juntos", disse o ministro na ocasião. Na última Olimpíada de Inverno, no início deste ano, as duas Coreias desfilaram juntas na cerimônia de abertura.

O ato serviu para simbolizar a aproximação entre os dois países, que acabaram se separando depois de um conflito armado de junho de 1950 e julho de 1953.

No passado, as duas Coreias consideraram a opção de organizar conjuntamente os Jogos de 1988 de Seul, mas as negociações não foram adiante, devido a uma mdivergências sobre a distribuição das provas.