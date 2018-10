Corinthians acerta com lateral Michel Macedo para 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou a contratação do lateral direito Michel Macedo, 28, nesta segunda-feira (8). O reforço já treina com o grupo alvinegro, mas só poderá estrear em 2019, já que o Brasileiro, única competição restante no calendário corintiano, tem inscrições encerradas.

O vínculo do jogador com o Corinthians será válido até o fim de 2021. Ele estava sem contrato desde o meio deste ano, quando deixou o Las Palmas (ESP). No futebol espanhol, ele ainda passou pelo Almería.

No Brasil, Michel Macedo atuou pelo Flamengo, no qual foi revelado, e pelo Atlético-MG, onde conquistou o Campeonato Mineiro e a Taça Libertadores em 2013.