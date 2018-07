Corinthians ainda estuda proposta ao Flu por Douglas e tenta incluir atleta

Folhapress

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians já definiu o nome do substituto de Maycon no elenco alvinegro e estuda fazer uma proposta pelo volante Douglas, do Fluminense. A diretoria corintiana já iniciou as conversas com o clube tricolor e tenta incluir um atleta na negociação.

A ideia do Corinthians é contratar Douglas em definitivo e ceder um jogador por empréstimo a fim de facilitar a compra do atleta de 21 anos. A possível transferência do atacante Júnior Dutra é uma negociação à parte -o jogador, que tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2019, seria contratado pelo Fluminense por empréstimo.

O Flu admite que o Corinthians procurou o clube para conhecer a real situação do atleta, mas ainda não tem sob a mesa nenhuma proposta oficial do Alvinegro. O contrato do jovem de 21 anos com o clube carioca vai até o dia 23 de fevereiro de 2021.

Apontado como uma das principais revelações de Xerém nos últimos anos, Douglas despontou muito bem com a camisa tricolor, mas conviveu com problemas físicos que frearam sua evolução.

A principal pedra no sapato do jogador foi quando uma artrite reativa foi diagnosticada, problema não muito comum em jogadores em atividade. Após exames, os médicos do Flu detectaram as causas para as constantes dores nas articulações que impediam Douglas de desempenhar bem seu futebol.

Curado do problema, o volante não retomou imediatamente um lugar no time, muito também em função do desempenho de Wendel, que foi promovido e tomou conta da posição. Após a virada do ano, também não teve lugar cativo no time de Abel Braga, embora sempre tenha recebido elogios do ex-técnico.