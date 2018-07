Corinthians anuncia a contratação do volante Douglas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a contratação do volante Douglas. O jogador de 21 anos, que defendia o Fluminense, assinou contrato com o clube paulista até julho de 2022. O valor da transação não foi divulgado.

Douglas realizou exames médicos na última segunda-feira. Aprovado, o atleta foi ao CT Joaquim Grava no dia seguinte para conhecer as instalações do clube. Na última quarta-feira, ele foi à Arena Corinthians assistir à vitória do Corinthians sobre o Botafogo.

O volante tinha contrato com Fluminense até o dia 23 de fevereiro de 2021. Apontado como uma das principais revelações do clube carioca nos últimos anos, Douglas despontou muito bem com a camisa tricolor, mas conviveu com problemas físicos que frearam sua evolução. Nesta temporada, ele jogou seis jogos pelo clube carioca no Campeonato Brasileiro.

No Corinthians, ele chega como um substituto de Maycon, que deixou o clube paulista rumo ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Renê Júnior passou a ocupar a posição depois da venda. Thiaguinho também é uma das opções do técnico Osmar Loss.