Corinthians avalia retorno de jogadores emprestados a outros clubes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A comissão técnica do Corinthians passou a analisar nas últimas semanas a lista de jogadores emprestados pelo clube cujos vínculos com outros times se encerram em dezembro. O grupo é extenso e traz 19 atletas que ainda terão contrato vigente.

O nome de maior destaque da lista é de Gustagol, emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza e autor de 27 gols na temporada, 11 deles na Série B. O atacante ainda tem mais dois anos de contrato com o clube paulista, até o dezembro de 2020.

Hoje, o Corinthians conta com três centroavantes no elenco: Roger, Jonathas e Matheus Matias.

Outros dois atacantes tem a mesma situação contratual de Gustagol: Luidy, que atua hoje pelo Figueirense, e Carlinhos, emprestado ao Oeste.

O mesmo acontece com o trio de volantes Camacho, Jean e Marciel. O primeiro era uma das primeiras opções de Fábio Carille entre o fim da temporada 2018 e o início da atual —o jogador, porém, acabou envolvido na troca pelo lateral Sidcley, que atuou alguns meses antes de ser vendido pelo Atlético-PR para o Dínamo de Kiev.

A lista de emprestados que voltam no fim deste ano ainda traz nomes contratados após o desmanche do time campeão brasileiro de 2015. São eles: Giovanni Augusto, Guilherme e Marlone, emprestados a Vasco, Atlético-PR e Sport, respectivamente —todos eles têm mais um ano de contrato com o Corinthians.

O Corinthians soma hoje 33 jogadores no elenco. O grupo de atletas atual tem quatro goleiros, cinco zagueiros, cinco laterais, seis volantes, seis meias e sete atacantes. Por enquanto, apenas Emerson Sheik deixará de fazer parte dele, pois o atacante irá se aposentar daqui a algumas semanas.

O clube ainda tem outros sete jogadores emprestados até o primeiro semestre de 2019, entre eles Lucca, Marquinhos Gabriel e Juninho Capixaba. No caso do atacante, o contrato irá se encerrar justamente ao fim do período. Esse é o caso do zagueiro Rodrigo Sam, que atua no Novorizontino por empréstimo até o fim do vínculo contratual com o próprio Corinthians (dezembro deste ano).

Confira a lista de atletas cujos empréstimos acabam neste ano:

Zagueiros:

Vinicius Del'Amore

Yago

Laterais:

Guilherme Romão

Moisés

Volantes:

Camacho

Fellipe Bastos

Jean

Marciel

Warian

Meias:

Giovanni Augusto

Guilherme

Marlone

Marquinhos

Atacantes:

Bruno Paulo

Carlinhos

Gabriel Vasconcelos

Gustagol

Júnior Dutra

Luidy