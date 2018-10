Corinthians busca nova vitória sobre o Flamengo em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove dias após eliminar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians receberá o time carioca novamente nesta sexta (5) em Itaquera, às 21h, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

Além da recente vitória por 2 a 1, o time alvinegro defenderá um tabu de 12 anos sem perder do rival na capital paulista.

A última vez que a equipe rubro-negra voltou para o Rio com uma vitória foi em 2006.

De lá para cá, os dois times se enfrentaram 11 vezes em São Paulo, com nove vitórias corintianas e dois empates.

Atualmente, o Corinthians é o nono colocado do Brasileiro, com 35 pontos. São 10 pontos a menos do que o Atlético-MG, em sexto lugar e hoje na última posição que dá uma vaga na Libertadores.

Para essa partida, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o lateral direito Fagner. O jogador será substituído por Gabriel. O volante Douglas, que está suspenso no primeiro jogo da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, está confirmado.

O Flamengo não perde há quatro rodadas no Brasileiro. Com 49 pontos, a equipe dirigida por Dorival Júnior tenta se reaproximar da ponta, que atualmente é dividida por Palmeiras e Inter, com 53 pontos.

O time rubro-negro terá dois desfalques, pois o goleiro Diego Alves e o meio-campista Diego estão contundidos. César e Willian Arão serão os substitutos, respectivamente.

CORINTHIANS

Cássio; Gabriel, Leo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Jadson; Romero, Mateus Vital, Clayson. T.: Jair Ventura

FLAMENGO

César; Pará, Léo Duarte, Réver, Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro; Vitinho, Uribe. T.: Dorival Júnior

Estádio: Itaquerão, em São Paulo

Horário: 21h desta sexta

Juiz: Paulo Roberto Alves Junior (PR)