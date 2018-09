Corinthians dá descanso a Jadson, Douglas e Avelar contra América-MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atividade do Corinthians nesta sexta-feira (28) mostrou que Jair Ventura colocará equipe mista para encarar o América-MG, no Independência, neste sábado (29). Preservados, o lateral Danilo Avelar, o volante Douglas e o meia Jadson não viajam a Belo Horizonte. Fagner, lesionado, também é desfalque.

De olho mais uma vez na possibilidade de se aproximar da sétima posição, o Corinthians tentará a vitoria fora de casa com Gabriel na lateral direita e Carlos Augusto na esquerda, além de Araos no meio-campo e Pedrinho mais à frente.

Segundo indicou Jair, a única dúvida fica por conta de Mateus Vital, que acusou desgaste e participou de parte do treinamento. Vital, porém, foi incluído na viagem a BH. Se ele não atuar, o favorito para entrar é Roger. O outro centroavante do elenco, Jonathas, segue no departamento médico.

O provável Corinthians para o sábado é: Cássio; Gabriel, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Ralf e Araos, Romero, Pedrinho, Mateus Vital (Roger) e Clayson.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Cássio, Walter e Caíque

Laterais: Mantuan e Carlos

Zagueiros: Léo Santos, Henrique, Pedro Henrique e Marllon

Volantes: Ralf, Gabriel e Thiaguinho

Meias: Araos, Rodrigo Figueiredo, Pedrinho, Danilo e Mateus Vital

Atacantes: Roger, Matheus Matias, Romero, Clayson e Díaz