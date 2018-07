Corinthians de Loss flerta com estilo de Carille em volta à rota de vitória

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians voltou à rota de vitórias na base do estilo muito conhecido pela torcida. Na noite da última quarta-feira (18), o time de Osmar Loss mostrou traços da equipe de Fábio Carille para derrotar o Botafogo por 2 a 0 em Itaquera.

Como aconteceu diversas vezes na arrancada corintiana no primeiro turno do último Campeonato Brasileiro, o time corintiano saiu na frente no começo do jogo, recuou e aproveitou espaços dados pelo adversário para matar o jogo.

O Corinthians, por exemplo, acertou apenas três finalizações à meta do Botafogo, que conseguiu concluir oito vezes de forma correta. Cássio, com isso, tornou-se o melhor jogador da partida, com pelo menos cinco defesas complicadas.

O "saber sofrer" sempre enfatizado por Carille em suas coletivas voltou a dar o ar da graça novamente. Loss se mostrou satisfeito com o controle do jogo no primeiro tempo e ressaltou o velho estilo mostrado na etapa final.

"Foi uma temporada [a de 2017] que quase sempre saímos na frente e soubemos sofrer, talvez até mais que hoje", lembrou Loss, que à época era auxiliar técnico de Carille.

A equipe corintiana teve mais posse de bola na partida contra o Botafogo, mas trocou menos passes (377 a 384, segundo dados do Footstats). Diante desse cenário, o Corinthians conseguiu desarmar mais vezes -foram 22 certos, contra apenas nove do Botafogo.

A recuperação da bola ajudou o time a colocar em prática a arma letal dos tempos de Carille: o contra-ataque. No primeiro tempo, a equipe falhou quase sempre no penúltimo passe. No segundo, uma jogada rápida, com passe em profundidade de Fagner e entrada em diagonal de Romero, matou o jogo.

"O importante foi tirar o peso do começo do jogo, acabar com a estratégia do Botafogo, fazer eles saírem mais para jogar e dar espaço, que é o jogo que a gente gosta", ressaltou Rodriguinho, autor do primeiro gol, logo aos dois minutos.

Com a vitória, o Corinthians encerra uma série negativa de quatro jogos sem vencer no Brasileiro. Agora, o time soma 19 pontos e ocupa a sétima posição antes da conclusão da 13ª rodada, Os corintianos voltam a campo no próximo sábado, contra o São Paulo, no Morumbi.