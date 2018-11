Corinthians decide não renovar com Danilo para 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Danilo deixará o Corinthians daqui a algumas semanas. O clube decidiu não renovar o contrato do jogador de 39 anos e já o comunicou sobre a decisão.

O Corinthians tinha a intenção de manter Danilo no clube, com um cargo na diretoria, mas o atleta pretende atuar mais uma temporada. O meia, que 40 anos em junho, disse há algumas semanas que gostaria de continuar no time alvinegro em 2019.

"Eu fiquei muito tempo parado sem jogar. Hoje estou 100%. Eu penso em jogar o ano que vem ainda e espero que seja aqui. A principio agora vamos pensar nesses jogos para sair de vez lá de baixo. Vamos pensar grande e pensar jogo a jogo para ganhar. Renovação a gente deixa para o fim do ano", disse Danilo em entrevista coletiva concedida no CT Joaquim Grava no último dia 30.

No dia 8, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, afirmou que a decisão de manter ou não Danilo no elenco era da comissão técnica. Além disso, afirmou que tinha a intenção de mantê-lo no clube.

"As portas do Corinthians estão sempre abertas para ele, mas se o Danilo vai continuar como jogador depende da comissão técnica. É uma pessoa maravilhosa, só tem ajudado o Corinthians, mas para jogar bola vai depender da comissão técnica", disse o mandatário.

O Corinthians vive uma crise financeira e, desde do começo do ano, tem cortado custos no futebol. O teto salarial do elenco, por exemplo, caiu após a redução do salário de Jadson. O clube também não irá renovar o contrato de Emerson Sheik.

Danilo chegou ao Corinthians em 2010 e conquistou oito títulos. O meia soma 357 jogos pelo time alvinegro, com 35 gols marcados. Ele ainda tem duas chances de entrar em campo pela equipe: contra a Chapecoense, no domingo, em Itaquera, e diante do Grêmio, em Porto Alegre, no fim de semana seguinte.