Corinthians decide título da Copa do Brasil contra o Cruzeiro em casa

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um sorteio realizado nesta quinta-feira (27), na sede da CBF, definiu que o Corinthians decidirá em casa o título da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Assim como nas semifinais, o time alvinegro jogará a partida de volta com a própria torcida em maioria.

O duelo de ida entre Cruzeiro e Corinthians, portanto, será realizado em Minas Gerais, no dia 10 de outubro. Já a grande decisão do título será em São Paulo, no dia 17 do mesmo mês.

Na noite de quarta-feira (26), o Corinthians garantiu a vaga na final da Copa do Brasil com uma vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, em Itaquera. O confronto de ida, realizado no estádio do Maracanã, teve um empate sem gols.

Enquanto isso, o Cruzeiro empatou com o Palmeiras por 1 a 1, também na quarta, e se classificou para a decisão, porque venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo.

O campeão, além da vaga na Copa Libertadores de 2019, leva R$ 50 milhões, enquanto o vice fica com R$ 20 milhões nos cofres.