Corinthians demite Jair Ventura e espera por Fábio Carille

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (3) a demissão do técnico Jair Ventura.

O carioca, de 39 anos, comandou a equipe paulista em apenas 19 jogos, com quatro vitórias, seis empates e nove derrotas. Com ele, o time alvinegro terminou o Campeonato Brasileiro na 13ª colocação, classificado para a Copa Sul-Americana.

Fábio Carille (45), ex-treinador do Corinthians e atualmente no Al Wehda, tem negociação avançada com o clube do Parque São Jorge e deve ter o seu retorno anunciado nos próximos dias. O técnico e a diretoria alvinegro mantém conversas desde a semana retrasada, conforme a reportagem apurou.

Jair Ventura foi contratado em setembro para substituir Osmar Loss e deixa o Corinthians com aproveitamento de apenas 31,5%.