Corinthians desencanta, vence o Sport de virada e sobe na classificação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois jogos sem criar oportunidades de gol, o Corinthians desencantou e fez o suficiente para vencer o Sport por 2 a 1, neste domingo (16), no Itaquerão, pela 25ª rodada do Brasileiro.

Com o resultado, a equipe alvinegra subiu na tabela de classificação e se afastou dos quatro últimos colocados.

O time pulou para a oitava colocação com 33 pontos —nove a menos do que o Atlético-MG, o primeiro que abre a lista de classificados para a próxima Copa Libertadores.

Se perdesse, o Corinthians ficaria com três pontos de vantagem para o Ceará, que seria o 17º colocado (primeiro da zona de rebaixamento). Com a derrota, o Vasco é o primeiro nessa zona, com 25 pontos.

O Corinthians também quebrou um jejum de quatro jogos sem vitória —três pelo Brasileiro e um pela Copa do Brasil.

O primeiro gol corintiano foi marcado pelo meia-atacante Jadson, aos 13min do segundo tempo. Foi o primeiro sob o comando do treinador Jair Ventura, que assumiu o cargo há dez dias. O segundo foi feito pelo lateral Danilo Avelar, aos 43min.

Nas duas partidas anteriores, o time perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, além do empate contra o Flamengo.

Na etapa inicial, o Sport saiu na frente com um gol marcado por Hernane, de pênalti.

Fora da Copa Libertadores após a eliminação para o Colo-Colo, o Corinthians terá uma semana para trabalhar. A equipe só volta a campo no domingo (23), quando recebe o Internacional. Três dias depois, decide a vaga para a final da Copa do Brasil.

CORINTHIANS

Cássio; Paulo Roberto, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas (Mateus Vital); Romero, Jadson e Clayson; Roger (Pedrinho). T.: Jair Ventura

SPORT

Magrão; Ernando, Léo Ortiz, Durval e Sander; Marcão Silva, Jair e Neto Moura; Rogério, Morato (Andrigo) e Hernane (Matheus Peixoto). T.: Eduardo Baptista

Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo

Juiz: Rodrigo D'alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Pedrinho e Ralf (COR); Sander (SPO)

Gols: Hernane (SPO), aos 21min do primeiro tempo, Jadson (COR), aos 13min, e Danilo Avelar (COR), aos 43min do segundo tempo