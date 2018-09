Corinthians detecta só fibrose e conta com Fagner para finais da Copa do Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians teve uma boa notícia em relação ao lateral Fagner na tarde desta quinta-feira (27). Após exame de imagem, o departamento médico detectou apenas uma fibrose na coxa esquerda do jogador, o que indica a possibilidade dele estar em campo para as finais da Copa do Brasil.

"Em uma semana, esperamos que o Fagner possa estar em campo para treinos com bola", informou o consultor médico Joaquim Grava.

Como as finais da Copa do Brasil ocorrem nos dias 10 e 17 de outubro, o Corinthians acredita que o tempo seja suficiente para recuperar Fagner. O lateral será desfalque neste sábado, contra o América-MG, pelo Brasileirão. Mantuan e Gabriel são os candidatos à vaga.

Fagner foi substituído aos 22min do primeiro tempo da semifinal contra o Flamengo, na última quarta, no segundo problema seguido em um mês na coxa esquerda. Em maio, ele também já tinha tido uma lesão muscular na coxa direita.